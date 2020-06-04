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«Нестле Россия» открывает летний дистанционный кулинарный лагерь

15:48 4.06.2020
Фото с сайта pixabay.com

Компания «Нестле Россия» объявила о запуске Летнего дистанционного кулинарного лагеря, в котором могут участвовать бесплатно дети 7-14 лет.

Новая инициатива компании поможет организовать полезный досуг школьников в нынешней непростой ситуации, когда многие традиционные формы летнего отдыха оказались недоступны.

Социальная инициатива будет реализована в 60 регионах России в рамках программы «Разговор о правильном питании». Партнерами проекта стали Национальная Ассоциация Кулинаров России, Институт возрастной физиологии РАО, а также региональные департаменты образования.

Участники онлайн-лагеря получат возможность, не выходя из дома, совершить кулинарное путешествие по России, освоить рецепты вкусных и полезных блюд народов разных стран (Сербия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан) и даже почувствовать себя супер-шефами.

Ведущие Кулинарного лагеря – известные шеф-повара из России и других стран.

Одна смена рассчитана на три недели. В течение этого времени дети и их родители посетят 15 видеоуроков от Шефов, а затем смогут самостоятельно готовить понравившиеся блюда и даже участвовать в конкурсе на звание Супер-Шефа Кулинарного Лагеря.

Первая смена дистанционного кулинарного лагеря «Нестле Россия» открывается 8 июня. За информацией можно будет следить на сайте программы «Разговор о правильном питании».

 

Темы: В России
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