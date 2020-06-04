СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

18:53

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина.

Его подозревают в совершении преступлений по двум уголовным статьям - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", сообщает "Российская газета".

Если суд признает его виновным в совершении преступлений по этим статьям, ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Информация о задержании Платошкина была размещена на его странице в соцсетях.

По данным МК, утром сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире Платошкина на Ленинском проспекте. Обыск был проведен в рамках расследования дела о призывах к массовым беспорядкам. В ходе обыска были изъяты компьютер и кое-что из атрибутики Платошкина.

Ранее Николай Платошкин подавал заявку на проведение митинга перед голосованием по поправкам в Конституцию.

54-летний Николай Платошкин — российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.