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СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

18:53 4.06.2020
Фото со страницы Николая Платошкина в соцсети

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. 

Его подозревают в совершении преступлений по двум уголовным статьям - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", сообщает "Российская газета".

Если суд признает его виновным в совершении преступлений по этим статьям, ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Информация о задержании Платошкина была размещена на его странице в соцсетях.

По данным МК, утром сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире Платошкина на Ленинском проспекте. Обыск был проведен в рамках расследования дела о призывах к массовым беспорядкам. В ходе обыска были изъяты компьютер и кое-что из атрибутики Платошкина.

Ранее Николай Платошкин подавал заявку на проведение митинга перед голосованием по поправкам в Конституцию.

54-летний Николай Платошкин — российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

Темы: Деятели российской оппозиции
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Комментарии читателей
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05.06.2020, 01:21
Гость: Ожидаемо

Я пару раз смотрел его выступления и все удивлялся, что -то больно он распоясался, лупил все подряд, не выбирая выражений. Поначалу было любопытно, потом наскучило. Вроде бы на тв его подавали как профессора МГИМО, а сейчас вдруг оказалось, что всего-то профессор РГУ. Дочь знакомых там училась, по программе и по преподам, а также по сумме оплаты за обучение я сразу определил, что университет какой-то левый, не в смысле левацких взглядов , а в смысле качества обучения. А теперь оказалось, что и левацких взглядов. Пострел высоко взлетел, то есть, теперь будет ходить с нимбом великомученика. Ну что ж, терновый венец надо отрабатывать
05.06.2020, 00:54
Гость: Федор

Ничего глупее власть не придумала,видно совсем плохи дела и власти ,все труднее удержать народ от выступлений не прибегая к насилию над лидерами оппозиции.
05.06.2020, 00:03
Гость: tot64

По данным МК, утром сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире Платошкина на Ленинском проспекте.
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интересное дело, вот хотя бы один прожоивал в Бутово или там хотя бы Митине каком нибудя. А то все немпременно на ленинском проживать должны.
Скромныи какие все, эти большевики.
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