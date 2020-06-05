Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

19:15

"Норильский никель" полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае, сообщил на совещании у президента глава компании Владимир Потанин.

Путин поинтересовался, сколько планируется потратить на восстановительные работы.

"Я думаю, что это миллиарды рублей. Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим. Это, конечно, же миллиарды и миллиарды", — приводит слова главы "Норникеля" РИА Новости.

Однако Путина не удовлетворил такой ответ. Президент вновь спросил, о каком объеме расходов идет речь.

"Про штрафы я не могу судить, сколько насчитают, столько насчитают. Но расходы, я думаю, десять миллиардов и более", — ответил Потанин.

Он подчеркнул, что экосистему в районе ЧС вернут в нормальное состояние с использованием лучших, а не дешевых технологий.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что если бы резервуар вовремя заменили, то аварии бы не произошло. Он призвал Потанина посмотреть "на это самым внимательным образом внутри компании".

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел.

Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.