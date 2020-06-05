Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса потребовал от французского посольства выдачи оппозиционера Хуана Гуаидо, укрывшегося там от венесуэльских властей.

"Мы надеемся, что правительства Испании и Франции будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы, и предадут беглецов от правосудия в руки венесуэльского правосудия", - цитирует слова Арреаса РИА Новости.

Отмечается, что в посольстве Испании укрывается Леопольдо Лопес, являющийся инициатором так называемой "Операции Гедеон", целью которой было устранение действующего президента страны Николаса Мадуро.

По словам чиновника, Гуаидо также стоит за попыткой морского вторжения в Венесуэлу несколькими неделями ранее.

Несколько дней назад президент Венесуэлы Мадуро неоднократно упомянул Гуаидо как "беглеца от правосудия", что вызвало слухи о его возможном бегстве и попытках получить убежище в третьей стране.