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Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо

08:31 5.06.2020
Хуан Гуаидо
Скриншот с YouTube
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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса потребовал от французского посольства выдачи оппозиционера Хуана Гуаидо, укрывшегося там от венесуэльских властей.

"Мы надеемся, что правительства Испании и Франции будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы, и предадут беглецов от правосудия в руки венесуэльского правосудия", - цитирует слова Арреаса РИА Новости.

Отмечается, что в посольстве Испании укрывается Леопольдо Лопес, являющийся инициатором так называемой "Операции Гедеон", целью которой было устранение действующего президента страны Николаса Мадуро.

По словам чиновника, Гуаидо также стоит за попыткой морского вторжения в Венесуэлу несколькими неделями ранее.

Несколько дней назад президент Венесуэлы Мадуро неоднократно упомянул Гуаидо как "беглеца от правосудия", что вызвало слухи о его возможном бегстве и попытках получить убежище в третьей стране.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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05.06.2020, 15:10
Гость: Михаил

Требовать выдачи выгоднее, чем штурмовать.
Вопервых он изолирован, что в тюрьме, что в посольстве один черт. Смотри пример Ассанжа.
Вовторых его комят французы, все плюс.
Втретьих можно постоянно эту тему буддировать,
напоминая "светлоликим" о преступнике у них.
Вчетвертых его уже все в том числе и сша списали поле грандиохного обсёра с высадкой. И никуда он не денется пока у власти в Венесуэлле Мадуро. Думаю года через два сдастся, если не вывезут тайно лягушатники.
05.06.2020, 13:32
Гость: IgS

Надо не требовать а штурмовать посольство
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