РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

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Ряд санитарных норм появился в российских храмах с момента открытия после двухмесячного карантина. В частности, прихожане смогут войти в храм только в масках. Если человек пришел без маски, сотрудники храма обязаны выдать ее прихожанину, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.

В последнее время в регионах в зависимости от эпидемической обстановки прихожан снова начали пускать в храмы. В субботу открыли двери храмы Москвы, закрытые 13 апреля по рекомендации санитарных властей из-за угрозы распространения коронавируса. Открыть храмы было разрешено при условии соблюдения в них социальной дистанции - на каждого прихожанина должно приходиться не менее 4 кв. метров площади храма.

Митрополит Иларион рассказал, что в каждом храме России определено максимальное количество людей, которые могут присутствовать на богослужении. Тем, кто не поместится в храм, придется либо стоять на улице и слушать трансляцию, если она есть, а затем к ним может выйти священник и их причастить, "либо они будут переадресованы в соседний храм".

Внутри храмов на полу будет сделана разметка. Следить за соблюдением социальной дистанции будут волонтеры, они же будут контролировать, чтобы в храм не вошло больше людей, чем допускают нынешние правила.

Кроме того, будет ограничено целование икон: во многих храмах оно будет временно отменено, в каких-то будет совершаться, но после каждого прикосновения к стеклу оно будет протираться спиртовой салфеткой.