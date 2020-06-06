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РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

20:38 6.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Ряд санитарных норм появился в российских храмах с момента открытия после двухмесячного карантина. В частности, прихожане смогут войти в храм только в масках. Если человек пришел без маски, сотрудники храма обязаны выдать ее прихожанину, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона. 

В последнее время в регионах в зависимости от эпидемической обстановки прихожан снова начали пускать в храмы. В субботу открыли двери храмы Москвы, закрытые 13 апреля по рекомендации санитарных властей из-за угрозы распространения коронавируса. Открыть храмы было разрешено при условии соблюдения в них социальной дистанции - на каждого прихожанина должно приходиться не менее 4 кв. метров площади храма.

Митрополит Иларион рассказал, что в каждом храме России определено максимальное количество людей, которые могут присутствовать на богослужении. Тем, кто не поместится в храм, придется либо стоять на улице и слушать трансляцию, если она есть, а затем к ним может выйти священник и их причастить, "либо они будут переадресованы в соседний храм".

Внутри храмов на полу будет сделана разметка. Следить за соблюдением социальной дистанции будут волонтеры, они же будут контролировать, чтобы в храм не вошло больше людей, чем допускают нынешние правила.

Кроме того, будет ограничено целование икон: во многих храмах оно будет временно отменено, в каких-то будет совершаться, но после каждого прикосновения к стеклу оно будет протираться спиртовой салфеткой.

Темы: Коронавирус, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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06.06.2020, 23:49
Гость: Доразуверилась РПЦ во всемогуществе Бога -

не иначе пускает в храмы прихожан, как только в "спасительных намордниках"!?
06.06.2020, 22:34
Гость: Сорин И.Л.

Зое.
Сестра! Полностью согласен!
Если РПЦ и дальше будет делать только разумные шаги- слова против нее не скажу!
06.06.2020, 22:03
Гость: Зоя

Разумное решение.
Поскольку угроза подцепить коронавирус ещё сохраняется.
И в Москве она велика, как нигде в России.
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