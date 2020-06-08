Как связано похищение сына адвоката с бандой Гагиева

Члены банды Гагиева всячески затягивают разбирательства и каким-то образом получают оперативную информацию о расследовании их бесчинств

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Россия потихоньку возвращается в 90-е. Об этом заговорили еще пару лет назад, а уж после экономического кризиса и коронавирусного карантина процесс скатывания в беспредел и хаос наверняка пойдет стахановскими темпами. Пример тому – похищение сына авторитетного адвоката Константина Скрыпника.

Пятого июня 17-летний парень, находясь в загородном родительском доме в Солнечногорском районе Подмосковья, отправился на прогулку и бесследно исчез. Родители оперативно забили тревогу. Ведь, по их словам, парнишка растет примерным сыном и никогда не отлучается из дома надолго без предупреждения.

Тут же начались розыскные мероприятия и изымание записей с ближайших камер видеонаблюдения. Тем более, Константину Скрыпнику на телефон тут же начали поступать угрозы. В ходе операции парень был найден в чистом поле Ногинского района лишь спустя 36 часов после своего исчезновения. Рядом с ним была обнаружена записка, содержание которой в интересах следствия пока не раскрывается.

Уже сейчас можно сказать одно с уверенностью: это было спланированное похищение. Подросток был обнаружен закованным в наручники. К тому же, по его словам, более суток преступники его продержали связанным в некоем техническом помещении или подвале. Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК «Похищение несовершеннолетнего».

Сам Константин Скрыпник связывает беззастенчивый акт киднэпинга со своим участием в раскрытии злодеяний банды Арслана Гагиева, уничтожившей 60 человек.

«Есть свидетельства: объективные, хорошие и проверяемые доказательства, которые показывают причастность новых лиц, избежавших ответственности и находящихся на свободе по делу Гагиева, причем не только под ним, но и в виде заказчиков, так сказать, над ним, его партнеры, - сказал Скрыпник в интервью ТАСС. – Многие из тех лиц, которые совместно совершали с ним насилие. Каким-то образом эти люди оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела, пытаются совершать какие-то упреждающие действия такого плана, как, например, похищение, пытаются оказать давление на свидетелей».

Константин Скрыпник настаивает на включение своей семьи в программу защиты свидетелей. Ведь угрозы от бандитов приходили на телефон сына еще до похищения. Тогда же адвокат обратился с ходатайством о предоставлении государственной защиты.

Что касается банды Гагиева, то она начала творить свои темные дела еще в 2004 году. Она насчитывала примерно полсотни человек, а от их рук погибло не меньше шестидесяти. Основной удар приходился по правоохранительным органам и чиновникам. А наиболее громкими делами ошалевших от безнаказанности осетинов стало убийство мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году.

В настоящий момент на скамье подсудимых находятся 12 членов банды, процесс над которыми продолжается с марта 2019 года. 24 бандита уже сидят, а семеро до сих пор находятся в розыске.

Самого Арслана Гагиева экстрадиировали в 2018 году из Австрии, где он пытался получить политическое убежище. Бандиты всячески затягивают разбирательства и каким-то образом получают оперативную информацию о расследовании их бесчинств.

