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Мишустин разрешил гражданам РФ выезжать из страны

14:09 8.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о смягчении ограничений на выезд россиян за пределы страны.

Как пишет "Интерфакс", согласно документу, за пределы РФ смогут выехать граждане для осуществления трудовой деятельности, прохождения обучения, получения медицинской помощи, а также для посещения родственников, проживающих в других государствах. 

"Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. В правительство поступило много обращений на эту тему, и мы вносим изменения в режим ограничения для людей, попавших в такую ситуацию", - прокомментировал подписанный документ Мишустин.

Распоряжение также предусматривает разрешение на въезд в страну иностранцев, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено 8 985 новых случаев заражения COVID-19. По мнению специалистов, пик заболеваемости в стране пройден. 

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Глава правительства России, Правительство России
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 17:17
Гость: www

Странно. В нормальных странах разрешают въезд, а тут выезд.
08.06.2020, 16:58
Гость: Ray Bloom

Он разрешил. Ах, ты наш благодетель!
08.06.2020, 16:26
Гость: шок

да чхать мне на ихнюю заграницу,откройте границу с ЛНР
Все комментарии (5)
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