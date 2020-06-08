Мишустин разрешил гражданам РФ выезжать из страны

14:09

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о смягчении ограничений на выезд россиян за пределы страны.

Как пишет "Интерфакс", согласно документу, за пределы РФ смогут выехать граждане для осуществления трудовой деятельности, прохождения обучения, получения медицинской помощи, а также для посещения родственников, проживающих в других государствах.

"Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. В правительство поступило много обращений на эту тему, и мы вносим изменения в режим ограничения для людей, попавших в такую ситуацию", - прокомментировал подписанный документ Мишустин.

Распоряжение также предусматривает разрешение на въезд в страну иностранцев, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено 8 985 новых случаев заражения COVID-19. По мнению специалистов, пик заболеваемости в стране пройден.