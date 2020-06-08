Фонд Ахмата Кадырова направил деньги на выкуп 207 невест в Чечне

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров поручил аластям региона выделить 207 женихам, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, средства на выкуп невест. О его решении помочь желающим вступить в брак сообщает РИА Новости со ссылкой на Духовное управление мусульман.

«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест»,— цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что деньги получат те, кто собирался жениться, но не смог собрать денег на выкуп невесты в связи с ограничениями из-за коронавируса. Каждому из них фонд выделяет по 50 тысяч рублей.

Фонд имени Ахмата Кадырова учредили в 2004 году. Возглавляет организацию вдова первого президента Чечни Аймани Кадырова. СМИ сообщали в 2015 году, что бюджет Фонд имени Ахмата Кадырова формируется, среди прочего, за счет пожертвований бизнесменов и добровольно-принудительных взносов бюджетников. Также данный фонд является учредителем ряда коммерческих компаний.

На территории Чечни с апреля запрещено бракосочетание по исламским канонам из-за коронавируса. Запрет отменили только 25 мая, но по-прежнему сохраняются ограничения на свадебные торжества.