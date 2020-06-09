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Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова

08:29 9.06.2020
Скриншот с YouTube
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Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 8 июня на Садовом кольце у дома №3 на Смоленской площади. Ефремов в нетрезвом состоянии находился за рулем Jeep Grand Cherokee и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона был госпитализирован в институт Склифосовского, однако врачам не удалось его спасти.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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09.06.2020, 16:47
Гость: Zahar

Герои Советского Союза пьяными за рулём не ездят, а вот герои путинской России могут.
09.06.2020, 15:56
Гость: Контрразведчик

Этот алик-чеканашка-ЗАР РФ, открыто выступал за украинский Крым. Что хочу, то и приплетаю, вам, то что? Пусть люди все Русские это знают.
09.06.2020, 15:48
Гость: Скептику

Как эта алкашня в "едро" не попал,сейчас бы "жест доброй воли",приказал взять "на поруки" опохмелить.
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