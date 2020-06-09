Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова

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Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 8 июня на Садовом кольце у дома №3 на Смоленской площади. Ефремов в нетрезвом состоянии находился за рулем Jeep Grand Cherokee и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона был госпитализирован в институт Склифосовского, однако врачам не удалось его спасти.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.