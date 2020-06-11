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Федеральные музеи и музеи-заповедники вернутся к работе с 16 июня

11:38 11.06.2020
ГМИИ имени А.С. Пушкина
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении деятельности федеральных музеев и музеев-заповедников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Музеи и музеи-заповедники начнут принимать посетителей с 16 июня. Так, Московский зоопарк объявил о возобновлении работы после трехмесячного перерыва. Зоопарк будет работать с 07.30 до 22.00, при этом войти на его территорию можно будет до 21.00, билеты можно приобрести только онлайн, на сайте зоопарка.

Работа музеев будет организована при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В частности, посетители должны находиться в масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Доступной будет только основная экспозиция музеев. 

Экскурсии будут разрешены группам не более 5 человек. В музеях и на аллеях музейных парков организуют маршруты, исключающие встречные потоки групп посетителей.

Учреждениям рекомендовано отказаться от наличных, пускать людей внутрь по сеансам и продавать билеты онлайн.

Также в документе говорится, что отдельными актами Минкультуры может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств. Так, например, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" начал прием посетителей с 10 июня.

Темы: Музеи в России, Министерство культуры РФ
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