У главы дирекции космодрома Восточный нашли квартиру за 100 млн рублей

22:41

У главы дирекции космодрома Восточный нашли роскошную квартиру в Москве стоимостью более 100 млн рублей. На свои официальные доходы чиновник не мог позволить себе такую покупку.

Квартиру в элитном столичном ЖК «Симфония набережных» руководитель ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный» Евгений Рогоза купил в 2019 году, как раз в год своего назначения на новую должность. При этом купил сразу, не в ипотеку. До этого он работал Министерстве регионального развития, руководил строительством объектов саммита АТЭС во Владивостоке, объединенной дирекцией Минстроя России, где не мог похвастаться большими доходами.

Согласно данным Росреестра, Рогозе в ЖК «Симфония набережных» на Котельнической набережной принадлежит 168 кв. метров, пишет Pasmi. Рыночная цена на квартиры в этом доме составляет от 611 тысяч 451 рубль за квадратный метр. Итого, за свою квартиру чиновник должен был выплатить около 103 млн рублей.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014–2018 годах было выявлено 17 тысяч различных нарушений, по фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд рублей.