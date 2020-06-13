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У главы дирекции космодрома Восточный нашли квартиру за 100 млн рублей

22:41 13.06.2020
Фото с сайта metla.press
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У главы дирекции космодрома Восточный нашли роскошную квартиру в Москве стоимостью более 100 млн рублей. На свои официальные доходы чиновник не мог позволить себе такую покупку.

Квартиру в элитном столичном ЖК «Симфония набережных» руководитель ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный» Евгений Рогоза купил в 2019 году, как раз в год своего назначения на новую должность. При этом купил сразу, не в ипотеку. До этого он работал Министерстве регионального развития, руководил строительством объектов саммита АТЭС во Владивостоке, объединенной дирекцией Минстроя России, где не мог похвастаться большими доходами.

Согласно данным Росреестра, Рогозе в ЖК «Симфония набережных» на Котельнической набережной принадлежит 168 кв. метров, пишет Pasmi. Рыночная цена на квартиры в этом доме составляет от 611 тысяч 451 рубль за квадратный метр. Итого, за свою квартиру чиновник должен был выплатить около 103 млн рублей.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014–2018 годах было выявлено 17 тысяч различных нарушений, по фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд рублей.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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