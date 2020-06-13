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Режим ЧС введен в Казани после взрыва на газораспределительной станции

10:21 13.06.2020
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

В Казани введен режим ЧС в связи со взрывом на газораспределительной станции, проводится перекачка газа в резервную емкость, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Двое мужчин 1984 и 1997 годов рождения, которые пострадали в результате взрыва, находятся в республиканской больнице в состоянии средней степени тяжести. У них ожоги 10% и 15% тела, угрозы жизни нет.

Горение происходило в резервуаре второй группы объемом 170 кубических метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. К тушению пожара были привлечены 199 человек и 58 единиц техники. Было создано два боевых участка, работали четыре лафетных ствола на охлаждение горящей и соседних емкостей.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа представителей Следственного комитета России, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Татарстану и сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории.

Темы: Казань, Происшествия
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Комментарии читателей
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13.06.2020, 15:19
Гость: Старый евrей

Это пуканы местных украинолюбов повзрывались?
13.06.2020, 14:29
Гость: Иван Иваныч

Молодцы мужественные татарстанцы. Борются с огнём. А вот игиловцев, или кто там качает регионы, надо найти и на кол посадить.
13.06.2020, 13:33
Гость: Нашли

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