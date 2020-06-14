Депутат Вострецов предположил, почему американские демократы вводят санкции против Пригожина

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В США предложили ввести новые ограничения в отношении предпринимателя Евгения Пригожина

Депутат Госдумы Сергей Вострецов прокомментировал намерение американских политиков расширить список ограничительных мер против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Сергей Вострецов. Фото с сайта polit.ru

В субботу, 13 июня, представитель Демократической партии США Элиот Энгел предложил ввести новые ограничения в отношении петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, неоднократно попадавшего в санкционные списки Соединенных Штатов.

Западная пресса называла бизнесмена «марионеткой Путина». Однако, как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, если бы «у Путина было десяток таких марионеток», то Россия ещё сильнее защищала бы свои интересы.

Американские политики заявляют, что компании предпринимателя якобы ведут подрывную деятельность против интересов США. В свою очередь представитель Демократической партии без предъявления каких-либо доказательств обвинил Пригожина во вмешательстве в дела зарубежных государств.

Еще один народный избранник Сергей Вострецов прокомментировал очередные американские санкции, отметив, что петербургский бизнесмен является патриотом страны и принципиальным человеком, не боящимся противостоять Минюсту США. Депутат заявил, что это грамотно и достойно, поэтому не удивлен такому твердому отстаиванию своей позиции.

По мнению Вострецова, западная пресса, опираясь на собирательный образ из американских комедий, пытается сделать из Пригожина «мировое зло». По словам политика, выходит, что один предприниматель из Петербурга крутит мировую политику, вызывая страх у Запада, США, в частности, американских демократов, которые каждые полгода вводят новые санкции.

Подводя итог, Вострецов назвал бизнесмена последовательным и патриотичным человеком, четкую позицию которого не хотят понять американцы.

Евгений Пригожин и несколько его компаний уже 4 года находятся в «черном списке» США. Новые санкции против бизнесмена ужесточаются с каждым разом. По мнению политологов, это связано с сирийским конфликтом, волнениями на Украине и предстоящими выборами президента Соединенных Штатов.