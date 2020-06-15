Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

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Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге, 78-летнему ученому Валерию Митько предъявлено обвинение в госизмене, пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката ученого.

Отмечается, что еще в феврале Митько был помещен под домашний арест. По словам адвоката, он обвиняется в том, что во время своей поездки в Китай передал китайским спецслужбам документы, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

По данным следствия, ученый собирал эту нформацию по заданию китайских спецслужб в период с марта 2017 по март 2018 год.

Подробности дела не сообщаются. Митько вину не признает, по словам адвоката, документы, которые подзащитный брал с собой за границу, всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности.

Дело расследуется петербургским управлением ФСБ. 5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу.

Защита будет добиваться смягчения условий домашнего ареста Митько или изменения самой меры пресечения на более мягкую.