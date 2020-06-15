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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

11:11 15.06.2020
Петербургский ученый обвинен в госизмене
Фото с сайта Pixabay.com
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Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге, 78-летнему ученому Валерию Митько предъявлено обвинение в госизмене, пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката ученого. 

Отмечается, что еще в феврале Митько был помещен под домашний арест. По словам адвоката, он обвиняется в том, что во время своей поездки в Китай передал китайским спецслужбам документы, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. 

По данным следствия, ученый собирал эту нформацию по заданию китайских спецслужб в период с марта 2017 по март 2018 год.

Подробности дела не сообщаются. Митько вину не признает, по словам адвоката, документы, которые подзащитный брал с собой за границу, всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности.

Дело расследуется петербургским управлением ФСБ. 5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу.

Защита будет добиваться смягчения условий домашнего ареста Митько или изменения самой меры пресечения на более мягкую.

Темы: Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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15.06.2020, 12:56
Гость: Ты

еще "кровавую гебню" и Берию вспомни.
15.06.2020, 12:26
Гость: спокойный

пока самыми большими патриотами у нас будут фсб и росгвардия а ученые вечно подозреваемые в измене до тех пор страна будет катится вниз п линии деградации до тех пор будут взрывы потоопы падение ракет и самолетов и до тех пор у нас будут рисовать замечательные мультики о том как медлено ракеты уплывают вдаль и плавится плавится пентагон
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