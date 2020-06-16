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В Москве появился памятник певице Юлии Началовой

13:44 16.06.2020
В Москве появился памятник певице Юлии Началовой
Фото из Инстаграма Анны Исаевой

На могиле певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве возведен памятник.

Монумент представляет собой массивную плиту из двух видов мрамора с фотографией певицы. Сверху установлен ангел, охраняющий, по словам экс-пиарщицы певицы Анны Исаевой, покой артистки. Черный цвет, по мнению Исаевой, символизирует границы жизни и смерти.

Внизу на плите начертана надпись: «Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака». Это видоизмененная цитата из песни, с которой юная Началова выступала на «Утренней звезде». Цитату выбирал отец певицы.

Памятник Юлии Началовой Анна Исаева выложила у себя в Инстаграме для поклонников из других городов, которые не имеют возможности приехать в Москву лично.
  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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