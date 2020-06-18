Российскую вакцину от коронавируса начали проверять на военных

16:30

Министерство обороны РФ приступило к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. В четверг, 18 июня, ее ввели первым 18 добровольцам, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Препарат вводился внутримышечно в предплечье. Вакцинация проходила на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Отмечается, что применение вакцины прошло согласно протоколу, через полчаса после этого добровольцев осмотрели врачи. Состояние участников исследования хорошее, сказала медработница Светлана Волчихина.

Побочных реакций и осложнений после вакцинации пока не наблюдается. Спустя несколько дней медики намерены сделать прививку всем остальным участникам исследования.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил испытывать на людях вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак Лио». По всей видимости, речь идет о двух разных формах одной вакцины. СМИ писали, что каждую из них испытают на 43 здоровых добровольцах.

Побочных реакций и осложнений после вакцинации не наблюдается, участники эксперимента на состояние здоровья не жалуются, утверждает Минобороны.

Испытания проводят в госпитале имени Бурденко, после введения вакцины добровольцы остаются под наблюдением медиков. Через несколько дней прививку планируют сделать всем остальным участникам исследования.

Минздрав 16 июня разрешил испытывать на людях вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак Лио». Вероятно, речь идет о двух разных формах одной вакцины, сообщалось, что каждую испытают на 43 здоровых добровольцах.