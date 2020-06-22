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ВС РФ отказался принять третий иск к Путину о голосовании по Конституции

23:24 22.06.2020
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Верховный суд России отказался принять иск к президенту Владимиру Путину по поводу назначения голосования по поправкам к Конституции на 1 июля в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.

Иск был подан 17 июня депутатами Мосгордумы Евгением Ступиным и Олегом Шереметьевым, политологом Валерием Соловьем и юристом Сергеем Бочаровым, пишет "Коммерсант".

Они требовали признать указ президента недействительным. По мнению депутата Ступина, в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса, когда ежедневно умирают десятки, а иногда и сотни людей, проводить голосование преступно. В Верховном суде пока не объяснили причины отказа.

Ранее ВС уже отклонил два подобных иска. Один подал Виктор Мещеринов, другой — Геннадий Рудяк. Глава управления ВС по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов объяснил это отсутствием у суда полномочий рассматривать заявления по оспариванию закона о конституционных поправках.

Темы: Конституция РФ, Верховный Суд РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.06.2020, 01:26
Гость: Азбука

Причина отказа донельзя проста:
В стране кривосудие вместо суда,
Которое так же, как Дума-пустышка,
От воли "гаранта" зависимо слишком!
22.06.2020, 23:37
Гость: Макар

Да здравствует Верховный суд России , самый гуманный Верховный суд в мире!
22.06.2020, 23:36
Гость: В огороде старый дед... и далее по тексту

Многие говорят: "Пускай дедушка поиграется". К сожалению, это кончится убытками в сотни миллиардов.
Все комментарии (4)
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