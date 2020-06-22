ВС РФ отказался принять третий иск к Путину о голосовании по Конституции

23:24

Верховный суд России отказался принять иск к президенту Владимиру Путину по поводу назначения голосования по поправкам к Конституции на 1 июля в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.

Иск был подан 17 июня депутатами Мосгордумы Евгением Ступиным и Олегом Шереметьевым, политологом Валерием Соловьем и юристом Сергеем Бочаровым, пишет "Коммерсант".

Они требовали признать указ президента недействительным. По мнению депутата Ступина, в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса, когда ежедневно умирают десятки, а иногда и сотни людей, проводить голосование преступно. В Верховном суде пока не объяснили причины отказа.

Ранее ВС уже отклонил два подобных иска. Один подал Виктор Мещеринов, другой — Геннадий Рудяк. Глава управления ВС по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов объяснил это отсутствием у суда полномочий рассматривать заявления по оспариванию закона о конституционных поправках.