Граждане России еще раз получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

17:35

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о новых выплатах на каждого ребенка в семье в возрасте до 16 лет.

В июле размер выплаты останется такой же - 10 000 рублей. Граждане, которые ранее уже получали такую выплату, получат новую автоматически.

«Считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 000 рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 млн детей», - заявил Путин.