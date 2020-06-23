]]>
]]>
Главная В России Новости

Граждане России еще раз получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

17:35 23.06.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о новых выплатах на каждого ребенка в семье в возрасте до 16 лет.

В июле размер выплаты останется такой же - 10 000 рублей. Граждане, которые ранее уже получали такую выплату, получат новую автоматически.

«Считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 000 рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 млн детей», - заявил Путин.

Темы: Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.06.2020, 00:38
Гость: Гость

Так трое же. Им это на конфеты. И на починку башмаков.
23.06.2020, 22:32
Гость: Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец

— Емеля, Емеля, царь тебя будет хорошо кормить-поить — пожалуйста, проголосуй! — А мне неохота…
23.06.2020, 22:02
Гость: привет гарему

было б чему радоваться.Что такое по нашим временам 10 тысяч рублей? А радости как будто вам 100 тысяч рублей выплатили.
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации