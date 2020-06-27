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В Москве найден мертвым глава застройщика «Пионер»

12:38 27.06.2020
Фото с сайта pioneer.ru

В Москве нашли мертвым генерального директора группы компаний "Пионер" Андрея Грудина, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его тело было обнаружено в офисе на Малой Пироговской улице. По предварительным данным, это самоубийство. 

По данным источника "Интерфакса", на месте оставлена предсмертная записка, в которой говорится о высокой долговой нагрузке. "Это позволяет делать предварительный вывод о самоубийстве", - сказал источник.

Андрей Грудин основал компанию вместе со своими партнерами в 2001 году, с этого же года он является гендиректором фирмы. В 2012 году его удостоили звания "Почетный строитель города Москвы", пишет "Коммерсант".

«Пионер» специализируется на постройке городских объектов. По итогам 2019 года объем выручки ГК составил 40 млрд, а чистая прибыль — 7,6 млрд руб. Компания в равных долях принадлежит Андрею Грудину и Леониду Максимову. Сейчас в стадии строительства группы находится 298 тыс. кв. м жилья и апартаментов, из них 260 тыс.— в Москве, 38 тыс.— в Петербурге.

Темы: Самоубийства и попытки суицида, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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27.06.2020, 17:28
Гость: stalker

Ну и кто же при таких финансовых показателях своей компании станет стреляться ? У этой компании за прошлый год только читая прибыль составила 7,6 млрд. рублей. Может в этом все и дело ? Решили отжать бизнес, владелец не согласился и от него избавились. А обставили все как самоубийство.
27.06.2020, 15:53
Гость: майк

Как это в долгах? Не платят?
27.06.2020, 14:15
Гость: Мдя.

Раньше жилье государство строило и выдавало людям бесплатно, теперь продает.
Это же сколько денег высвободилось в бюджете страны от затрат на строительства бесплатного жилья для населения и куда они подевались?
Наверное туда же куда и деньги людей плативших в ПФ и не доживших до пенсии.
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