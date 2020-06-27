В Москве найден мертвым глава застройщика «Пионер»

12:38

В Москве нашли мертвым генерального директора группы компаний "Пионер" Андрея Грудина, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его тело было обнаружено в офисе на Малой Пироговской улице. По предварительным данным, это самоубийство.

По данным источника "Интерфакса", на месте оставлена предсмертная записка, в которой говорится о высокой долговой нагрузке. "Это позволяет делать предварительный вывод о самоубийстве", - сказал источник.

Андрей Грудин основал компанию вместе со своими партнерами в 2001 году, с этого же года он является гендиректором фирмы. В 2012 году его удостоили звания "Почетный строитель города Москвы", пишет "Коммерсант".

«Пионер» специализируется на постройке городских объектов. По итогам 2019 года объем выручки ГК составил 40 млрд, а чистая прибыль — 7,6 млрд руб. Компания в равных долях принадлежит Андрею Грудину и Леониду Максимову. Сейчас в стадии строительства группы находится 298 тыс. кв. м жилья и апартаментов, из них 260 тыс.— в Москве, 38 тыс.— в Петербурге.