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КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках

00:40 30.06.2020
Фото из соцсети

Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил запросы руководству ЦИК и Генпрокуратуры с просьбой провести проверку в отношении территориальной избирательной комиссии столичного района Раменки.

Коммунисты обратили внимание на расхождение данных ведомостей УИК 2771 и соответствующих сведений ТИК Раменки. В ведомостях УИК 2771 по состоянию на 27 июня сказано, что для надомного голосования на этом избирательном участке выдано 34 бюллетеня, а в ведомостях ТИК Раменки по состоянию на 26 июня насчитали 393 «надомника», сообщает РБК.

«Указанная информация может свидетельствовать о признаках фальсификации документов общероссийского голосования (ст. 142 УК) и покушения на фальсификацию итогов голосования (ст. 30, ст. 142.1 УК)», — говорится в письме Рашкина. Он попросил генпрокурора Игоря Краснова организовать проверку ситуации в Раменках, а также провести проверку на предмет нарушений при проведении голосования вне помещений для голосования на всей территории Москвы.

Коммунист попросил организовать проверку на предмет нарушений при проведении надомного голосования и председателя ЦИК Памфилову. РБК направил запрос в ЦИК.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сказал РБК, что в отношении действий УИК 2771 Раменки организована проверка.

«Впервые голосование проходит в семидневном режиме, впервые применяется такая совокупность всех возможностей голосования, включая электронное и надомное. Я не вижу здесь никакого злого умысла, думаю, что это ошибка от усталости», — отметил он.

По словам Реута, если подтвердится факт нарушения, надомное голосование на этом участке будет признано недействительным.

Темы: Конституция РФ, Генпрокуратура РФ, Партия КПРФ, Центризбирком
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 06:35
Гость: Штурман

Зачем все это? Голосуй,не голосуй все равно победит буржуй.
30.06.2020, 03:54
Гость: Виктор

Цитирую:"это ошибка от усталости". Умри, лучше не скажешь. Как устали эти господа, как устали.
30.06.2020, 03:52
Гость: ABCD

Да ерунда какая в наши святые времена- 100% приписки на "выборах" стоит из за такого шум поднимать? Свято дело делаем, трон полируем!
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