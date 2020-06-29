Карательная психиатрия пытается извести шамана дядю Сашу на корню

Александр Габышев жалуется, что его держат в психушке взаперти и пичкают подозрительными препаратами, отбирающими последние силы

Карательной психиатрией нас пугали на излете СССР, ставя ее в один ряд с другими «ужасами» советской эпохи. Но, как мы знаем из произведений мировой классики вроде романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», подобные репрессивные меры – скорее, прерогатива дикого капитализма. А сейчас мы воочию это наблюдаем у нас, на примере запертого в стены якутской психушки шамана Александра Габышева

Напомним, что Александра Габышева повязал ОМОН в начале мая, под предлогом того, что тот не хочет проходить тест на коронавирус. Необходимости в этом не было, так как шаман и так не выходил из частного дома на протяжении нескольких недель. В начале июня суд подтвердил «законность» содержания общественника в стационаре, хотя во вменяемости пациента сомневаться не приходилось. И теперь Габышева целенаправленно, похоже, собираются извести на корню.

Шаман жалуется, что его держат в четырех стенах. Помимо этого, его пичкают какими-то подозрительными препаратами, которые сказываются на его состоянии не лучшим образом. В последние дни у Габышева появилась отечность и сонливость. Его адвокат Ольга Тимофеева бьет тревогу и говорит, что из-за лекарств шаман выглядит эмоционально подавленным и ощущает явный энергетический спад. А врачи даже не разрешают ему общаться по телефону с родными.

В ситуации с шаманом просматриваются все признаки политически ангажированного дела. Правозащитники требуют признать Габышева политическим заключенным. На сайте Change.org размещена петиция с призывом: «Нет карательной медицине! Свободу Шаману Александру Габышеву!». Под документом уже стоят подписи порядка 60 тысяч человек.

Апелляцию по поводу законности содержания Габышева должны рассмотреть в Верховном суде Якутии 2 июля. И как раз накануне этого события шамана попытался побить пациент по фамилии Кириллин. «Кириллин, который кидался вещами, оскорблял нецензурными словами, в целом провоцировал Александра на агрессию, - поведал в своем блоге томский правозащитник Алексей Прянишников. – Он сдержался, были вызваны санитары. Кириллина перевели в другую палату. Александру на следующей неделе предстоит врачебная комиссия, и я не исключаю, что это была провокация перед этой процедурой. Мы не параноики, как это может показаться, но история странная. Вместе с непонятным сообщением в начале недели в государственных СМИ со ссылкой на главврача диспансера Припузова о якобы имевшем место проникновении в помещение диспансера неизвестного с целью освободить Александра, всё это выглядит суперстранно».

Алексей Прянишников обвиняет в провокациях против Александра Габышева главврача ЯРПНД Олега Припузова: «Напомню, что новость вышла накануне назначенного рассмотрения апелляции в Верховном Суде Якутии. Ряд авторитетных СМИ задавали вопрос пресс-службе МВД Республики Якутия об этом инциденте, но там затруднились ответить. Если это игры тов. Припузова, то это стрёмные для него игры: он должен понимать, что в случае чего, заказчики отскочат, а ответит за всё по закону он, об этом я ему говорил».

Алексей Прянишников пообещал подать жалобу в Минздрав Якутии на ненадлежащий режим содержания пациентов в мужской части ЯРПНД: пациентов вообще не выводят на прогулки, окна наглухо закрыты. В ответ Алесандр Габышев поблагодарил всех неравнодушных к его судьбе.

Напомним, Александр Габышев отправился пешком из Якутии в Москву летом 2019 года, чтобы «изгнать Путина». В сентябре того же года он был задержан в районе федеральной трассы «Байкал». Против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).