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Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на всех выборах

23:28 29.06.2020
Фото со страницы Валентины Матвиенко в соцсети

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что решение о проведении голосования по Конституции в течение нескольких дней себя полностью оправдало и предложила подумать о расширении такой практики. 

"Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало", - цитирует ее ТАСС.

"Кстати, такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность, потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, второе, конечно, с учетом санитарно-эпидемиологических требований: нет очередей, нет скопления людей, в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно", - сказала она.

Голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.

Темы: Конституция РФ, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 06:26
Гость: Штурман

Продленное голосование это полная профанация выборов. Матвиенко давно пора на покой и таких престарелых "реформаторов" много в СФ РФ. Наверняка мадам переболела коронавирусом и это неадекватное ее высказывание скорее всего результат последствий этого "ужастного" гриппа.
30.06.2020, 06:08
Гость: Путник

Прямо сейчас и начнем голосовать за все и сразу.
30.06.2020, 05:36
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Эта публика из власти в своей наглости пошла в разнос подобно генератору не того возбуждения.После нескольких дней предварительного удаленного голосования Матвиенке разъяснили на пальцах как удобно в этих условиях производить подделки,наращивая нужные проценты голосов,и вот в недрах Совета,будь он неладен,зреет соответствующий закон.Править она совместно с обнуленным собралась до смерти и закон нужен лично ей в том числе по зарез.
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