Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на всех выборах

23:28

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что решение о проведении голосования по Конституции в течение нескольких дней себя полностью оправдало и предложила подумать о расширении такой практики.

"Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало", - цитирует ее ТАСС.

"Кстати, такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность, потому что, во-первых, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, второе, конечно, с учетом санитарно-эпидемиологических требований: нет очередей, нет скопления людей, в этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно", - сказала она.

Голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.