Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП

14:28

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать вину за аварию. Об этом рассказал «Москве 24» его адвокат Эльман Пашаев.

«Более подробнее ничего пояснить не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что "я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина», – сказал защитник.

Инцидент произошел 8 июня. Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. В аварии погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.