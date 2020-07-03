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Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП

14:28 3.07.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать вину за аварию. Об этом рассказал «Москве 24» его адвокат Эльман Пашаев.

«Более подробнее ничего пояснить не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что "я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина», – сказал защитник.

Инцидент произошел 8 июня. Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. В аварии погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Темы: ДТП, Происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Актеры и актрисы российского театра
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Комментарии читателей
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03.07.2020, 20:30
Гость: А почему бы и нет?

По старинной русской традиции при помазании на царствие амнистию объявляют!
03.07.2020, 20:20
Гость: Не придумал,

а реально видел зеленых чертиков(может описать детально и даже составить фоторобот), которые набросились на него, засунули в машину на пассажирское сиденье, заблокировали дверь и кааак рванули!
Вот теперь пусть следаки ловят зеленых чертиков или доказывают, что их не было.
03.07.2020, 20:08
Гость: Классика

- В чем причина на этот раз?
- Временное помрачение рассудка, - быстро сказал адвокат. - И это подтвердят двенадцать психиатров. Поэтому я прошу условного приговора, как предусматривается законом в подобных случаях.
Судья побагровел от гнева.
- Тимоти Монт, почему вы это сделали?
И не успел адвокат произнести ни слова, как Монт поднялся и гаркнул:
- Да потому что мне НРАВИТСЯ поджигать сиротские приюты!
В тот день судья Лоу утвердил новый закон, на который обратили внимание во всей цивилизованной Галактике и изучали даже в столь отдаленных местах, как Дрома I и Эос X. Закон Лоу гласил, что адвокат обязан отбывать любой срок вместе со своим клиентом. Многие считают закон несправедливым. Зато алчность адвокатов на Оуэксе II поразительно снизилась.
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