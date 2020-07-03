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Ространснадзор выявил массовые нарушения мер против COVID-19 в аэропортах

10:52 3.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Более 500 различных нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер были обнаружены в российских аэропортах Ространснадзором.

Как пишет газета "Ведомости", Ространснадзор провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах с 1 по 24 июня по всей стране. Всего было выявлено 518 нарушений. 

Самым частым нарушением стало отсутствие измерения температуры пассажирам на входе в самолет. В этом уличили «Аэрофлот», S7, «Победу», «Россию», «Ямал», «Ираэро», «Алросу», «Азимут» и ряд других авиакомпаний. При этом, отмечается, что практически все перевозчики имеют на борту термометры для бесконтактного измерения температуры. Другие правила профилактики COVID-19 перевозчиками соблюдаются: экипажи носят маски и перчатки, запас масок и перчаток есть на борту для выдачи пассажирам

Среди нарушений в аэропортах выявлено недостаточно частое информирование пассажиров о соблюдении санитарных мер, несоблюдение дистации. В аэропортах Владивостока, Хабаровска и Якутска грузчики работали без масок и перчаток.

Наибольшее количество нарушений обнаружено в аэропорту Новосибирска. Так, там не мерялась температура на входе в терминал, средства индивидуальной защиты доступны только в аптеке терминала, в терминал пассажиров пускают без масок и перчаток.

В свою очередь, в российских авиакомпаниях отмечают, что рекомендации Минтранса не до конца проработаны. Так, в них не говорится о действиях перевозчика в случае, если у пассажира температура выше 37 градусов. В частности, если авиакомпания снимет такого пассажира с рейса, то это будет прямым нарушением Гражданского и Воздушного кодексов – в них содержится список случаев, когда пассажир не допускается к перевозке, и высокой температуры в списке нет.

"Рекомендации  Минтранса не могут ставиться выше федеральных законов, пассажир в таком случае подаст в суд и будет прав", - добавил собеседник издания.

Материалы о 231 нарушении были направлены в Роспотребнадзор.

Темы: Коронавирус, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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03.07.2020, 15:34
Гость: gvozd

показательно уже то что тема короны была резко задвинута на задний план - После того как информация о манипуляции статистикой Государством и прямое Вранье всплыло в Свободном от Государства интернете.
тут всплыли новые данные тестирования из испании.
оказалось что в европе корона присутсвовала аж в апреле 2019го! задолго до вспышки в юхане..
возникает вопрос - что происходило все это время?
никакой вспышки Смертности отмечено не было.
смертность Резко подскакивает именно После ввода карантина.
собсно что я и писал все время даже на этом форуме - корона в ес была уже осенью 2019 и люди Болели..
иными словами - это Все Фуфло педалируемое ЛевоЛиберальными Государствами, Кагалом для своих Политческих целей..
03.07.2020, 14:40
Гость: www

Ничего себе поозрел Ространснадзор. Ещё вчера целые самолёты не видел, которые карантин нарушали, а тут аж все носки и маски пересчитал.
03.07.2020, 14:15
Гость: Евгений В

А все почему? Да потому, что COVID-19 не для всех категорий гоаждан страны и поражает избирательно: в кремле его вылечивали в три дня, как обычную простуду, и ни один человек не умер. Болшинство людей в него не верят, отсюда и "нарушения". Я лично ни разу не надевал ни тряпку-маску ни перчатки.
Власть пытается всех людей поразить страхом, что в принципе всегда было прерогативой власти с помощью силовых органов.
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