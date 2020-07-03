Ространснадзор выявил массовые нарушения мер против COVID-19 в аэропортах

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Более 500 различных нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер были обнаружены в российских аэропортах Ространснадзором.

Как пишет газета "Ведомости", Ространснадзор провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах с 1 по 24 июня по всей стране. Всего было выявлено 518 нарушений.

Самым частым нарушением стало отсутствие измерения температуры пассажирам на входе в самолет. В этом уличили «Аэрофлот», S7, «Победу», «Россию», «Ямал», «Ираэро», «Алросу», «Азимут» и ряд других авиакомпаний. При этом, отмечается, что практически все перевозчики имеют на борту термометры для бесконтактного измерения температуры. Другие правила профилактики COVID-19 перевозчиками соблюдаются: экипажи носят маски и перчатки, запас масок и перчаток есть на борту для выдачи пассажирам

Среди нарушений в аэропортах выявлено недостаточно частое информирование пассажиров о соблюдении санитарных мер, несоблюдение дистации. В аэропортах Владивостока, Хабаровска и Якутска грузчики работали без масок и перчаток.

Наибольшее количество нарушений обнаружено в аэропорту Новосибирска. Так, там не мерялась температура на входе в терминал, средства индивидуальной защиты доступны только в аптеке терминала, в терминал пассажиров пускают без масок и перчаток.

В свою очередь, в российских авиакомпаниях отмечают, что рекомендации Минтранса не до конца проработаны. Так, в них не говорится о действиях перевозчика в случае, если у пассажира температура выше 37 градусов. В частности, если авиакомпания снимет такого пассажира с рейса, то это будет прямым нарушением Гражданского и Воздушного кодексов – в них содержится список случаев, когда пассажир не допускается к перевозке, и высокой температуры в списке нет.

"Рекомендации Минтранса не могут ставиться выше федеральных законов, пассажир в таком случае подаст в суд и будет прав", - добавил собеседник издания.

Материалы о 231 нарушении были направлены в Роспотребнадзор.