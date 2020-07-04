]]>
]]>
Главная В России Новости

Песков затруднился назвать достижения России за 20 лет

10:25 4.07.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео

Спустя десятилетия после распада СССР России предстоит многое сделать для укрепления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал прозвучавшие 2 июля слова Владимира Путина. В первый день после голосования по Конституции президент поблагодарил поддержавших поправки и признал, что для укрепления стабильности стране потребуется некоторое время. «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку», — сказал он.

Впервые это высказывание прозвучало еще в 2003 году, в конце первого срока Путина. Тогда положение дел в России глава государства описал тем же фразеологизмом, напоминает издание «Компания». Подобный повтор спустя почти 20 лет привлек общественное внимание, и его попросили прокомментировать.

Песков пояснил, что в историческом контексте после развала СССР прошло совсем мало времени. Его оказалось недостаточно для «полного становления, укрепления и цементирования основ» государства. Состоявшийся плебисцит сыграет в этом не последнюю роль, добавил пресс-секретарь. Принятие поправок в Конституцию — важный шаг в данном направлении.

Что касается преодоления последствий 1990-х и распада СССР, то о нем можно судить исходя из «целого ряда цифровых показателей». Однако, о каких именно показателях идет речь, Песков пояснить не смог.

Общероссийское голосование по Конституции стартовало 25 июня и впервые в истории продлилось неделю. В Основной закон предложили внести более 200 изменений, самое обсуждаемое из которых — обнуление президентских сроков Путина. Изменения в Основной закон поддержали 77,92% россиян, а против высказались 21,27%.

Темы: Россия, Внутриполитическая ситуация в России, Экономическая ситуация в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.07.2020, 12:41
Гость: Скептик

А что, на мавзолее разве не слово "ПУТИН" набивают?
04.07.2020, 12:21
Гость: Вы заблуждаетесь, Сварог

Путин понимает абсолютно всё, потому что он - АВТОР всего происходящего безобразия.
Разве Сталин не понимал, что причиняет чудовищные страдания и лишения нашему народу? Разве убийца, совершающий умышленное, заранее подготовленное убийство, не понимает последствий своих действий? Понимает и сознательно идёт на это.
Так и Путин всё понимает и действует сознательно и планомерно.
А вот кто не понимает, - так это те самые "78 процентов", проголосовавших "ЗА". Вот они реально ничего не понимают. А если бы понимали, то никогда так бы не проголосовали.
04.07.2020, 12:14
Гость: Кадету.

Ктож захочет терять хлебосольное место по собственной глупости? Тут хитрее надо быть.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации