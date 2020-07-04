Песков затруднился назвать достижения России за 20 лет

10:25

Спустя десятилетия после распада СССР России предстоит многое сделать для укрепления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал прозвучавшие 2 июля слова Владимира Путина. В первый день после голосования по Конституции президент поблагодарил поддержавших поправки и признал, что для укрепления стабильности стране потребуется некоторое время. «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку», — сказал он.

Впервые это высказывание прозвучало еще в 2003 году, в конце первого срока Путина. Тогда положение дел в России глава государства описал тем же фразеологизмом, напоминает издание «Компания». Подобный повтор спустя почти 20 лет привлек общественное внимание, и его попросили прокомментировать.

Песков пояснил, что в историческом контексте после развала СССР прошло совсем мало времени. Его оказалось недостаточно для «полного становления, укрепления и цементирования основ» государства. Состоявшийся плебисцит сыграет в этом не последнюю роль, добавил пресс-секретарь. Принятие поправок в Конституцию — важный шаг в данном направлении.

Что касается преодоления последствий 1990-х и распада СССР, то о нем можно судить исходя из «целого ряда цифровых показателей». Однако, о каких именно показателях идет речь, Песков пояснить не смог.

Общероссийское голосование по Конституции стартовало 25 июня и впервые в истории продлилось неделю. В Основной закон предложили внести более 200 изменений, самое обсуждаемое из которых — обнуление президентских сроков Путина. Изменения в Основной закон поддержали 77,92% россиян, а против высказались 21,27%.