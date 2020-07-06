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Путин поручил изменить законодательство для предотвращения экологических ЧП

13:53 6.07.2020
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить принятие изменений в законы об охране окружающей среды для предотвращения аварий, подобных той, что произошла в Норильске с разливом десятков тысяч тонн дизельного топлива. Список поручений был размещен 6 июля на сайте Кремля.

Поручение главы государства должно быть выполнено до 1 августа. Помимо этого, Росприроднадзору также поручено особо контролировать ликвидацию последствий ЧП в Норильске, доклад должен представляться ежеквартально начиная с 1 августа. Кроме того, президент поручил Росприроднадзору до начала осени оценить вред, нанесенный окружающей среде, и проанализировать состояние других объектов – в первую очередь, в Арктике.

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из поврежденного резервуара с дизельным топливом. После этого в ТЭЦ начался пожар. По факту произошедшего заведено уголовное дело, региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. По предварительной информации Росприроднадзора, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, оно попало в ручей и реку Амбарная.

Главный акционер и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин на совещании у Владимира Путина пообещал, что последствия аварии будут ликвидированы за счет компании, без привлечения бюджетных денег. Глава компании оценил расходы в 10 миллиардов рублей.

3 июля в пресс-службе «Норникеля» заявили, что компания хочет завершить основные работы по ликвидации последствий ЧП в Норильске до наступления зимнего периода.

Темы: Экология и охрана природных богатств России, Законотворческая деятельность в России, «Норильский никель», Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 21:21
Гость: Наивный

А меня интересует, почему на свободе главный эколог страны, друг нашего обнулённого. Что-то об его деятельности ничего не слышно.
И потом, обнулённый своих не бросает. Вот организовал человек банду. Эта банда украла 100 млн. рублей. Её поймали. Хотели дать до 8 лет её главарю. Но поступил звонок оттуда, и главарю дали только УСЛОВНЫЙ срок.
Думаете, почему? Потому что его фамилия Серебренников. Свой, из "пятой" колонны!
Я не за то, чтобы всех пересадили. Но почему представителям "пятой" колонны, т.е. идейным друзьям обнулённого, можно всё, а других бы засадили? Почему?
06.07.2020, 20:56
Гость: чинделе

«В 04.17 на пересечении улицы Широкой и Большого проспекта было обнаружено тело гражданина Терпигорева А. В. Это уже третье тело гр. Терпигорева А. В., обнаруженное на этой неделе». Д. Черкасов "Обречённые эволюцией".
06.07.2020, 20:09
Гость: Сердечник

грабителям надо озаботиться состоянием ограбляемого чтобы было что грабить на будущее...
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