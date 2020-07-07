Суд оштрафовал схимонаха Сергия за отрицание коронавируса на 90 тыс рублей

12:23

Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) признан виновным в административном нарушении - распространении в интернете фейков под видом достоверной информации - и оштрафован на 90 тысяч рублей.

Как пишет "Интерфакс", сообтветствующее решение принял мировой судья в Верхнепышминском районе Свердловской области. Отмечается, что сам схимонах на слушания в суд не пришел, адвокат же просила суд прекратить административное дело за отстутствием в материалах дела доказательств составв правонарушения.

Адвокат настаивала, что в деле не доказано, что информация в заявлениях схимонаха является недостоверной и что она была распространена в Сети именно ее подзащитным.

Минувшей весной в интернете получили распространения видеозаписи выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавирусной инфекции мифом и призвал прихожан к неподчинению церковным и светским властям. Он также проклял тех, кто закрывает храмы для профилактики распространения инфекции и заявлял о "создании электронного лагеря сатаны" путем "смертельного чипирования".

После этого началось противостояния схимонаха с церковными властями. В начале лета он осуществил захват Среднеуральского женского монастыря и предложил патриарху Кириллу сложить полномочия. В начале июля церковный суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и связеннической присяги и лишил его сана.