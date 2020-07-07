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Суд оштрафовал схимонаха Сергия за отрицание коронавируса на 90 тыс рублей

12:23 7.07.2020
Схимонах Сергий (Николай Романов)
Скриншот с YouTube

Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) признан виновным в административном нарушении - распространении в интернете фейков под видом достоверной информации - и оштрафован на 90 тысяч рублей.

Как пишет "Интерфакс", сообтветствующее решение принял мировой судья в Верхнепышминском районе Свердловской области. Отмечается, что сам схимонах на слушания в суд не пришел, адвокат же просила суд прекратить административное дело за отстутствием в материалах дела доказательств составв правонарушения.

Адвокат настаивала, что в деле не доказано, что информация в заявлениях схимонаха является недостоверной и что она была распространена в Сети именно ее подзащитным.

Минувшей весной в интернете получили распространения видеозаписи выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавирусной инфекции мифом и призвал прихожан к неподчинению церковным и светским властям. Он также проклял тех, кто закрывает храмы для профилактики распространения инфекции и заявлял о "создании электронного лагеря сатаны" путем "смертельного чипирования".

После этого началось противостояния схимонаха с церковными властями. В начале лета он осуществил захват Среднеуральского женского монастыря и предложил патриарху Кириллу сложить полномочия. В начале июля церковный суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и связеннической присяги и лишил его сана. 

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 03:18
Гость: )))

"Пааашееел воон!"(с)
08.07.2020, 03:00
Гость: Кактонетак ребята

Нельзя штрафовать человека за отрицание вируса. Каждому дано по вере его. Сегодня вы оштрафовали священинника за его мнение, завтра учителя за его отрицание холокоста, послезавтра вы ошрафуете старуху за то, что ей не нравится Путин, а потом пойдут доносы, посадки и расстрелы.
Вы чего творите? Вы уже превращаете страну в концлагерь. Опомнитесь.
Кончится все большой кровью. Посмотрите что творится в сША. Вы думаете в россии все спокойно? Вы ошибаетесь. Вам припомнят все, найдут и за обиды , которые вы причинили людям ранее - отомстят. Припомнят все.
Не перегибайте палку. Уважайте народ.
08.07.2020, 00:27
Гость: )))

Оттуда и печатаете.
Вам два отряда пулеметчиков -байкеров прислать?
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