ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение 2-3 дней на выборах осенью

13:26

Центризбирком совместно с региональными комиссиями обсудит возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах этой осенью.

"Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается – для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова РИА Новости.

Она подчеркнула, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.