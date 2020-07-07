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ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение 2-3 дней на выборах осенью

13:26 7.07.2020
Фото с сайта absoluttv.ru

Центризбирком совместно с региональными комиссиями обсудит возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах этой осенью.

"Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается – для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова РИА Новости.

Она подчеркнула, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.

Темы: Выборы в органы власти в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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07.07.2020, 23:05
Гость: макар

Чего там думать! Голосовать нужно! Скажет тоже, думать...кому это надо. Вот кому надо, тот пусть и думает. А нам хлеба не надо, проголосовать только дай, дай выбрать чего...свербит просто, как проголосовать охота...выбрать...
07.07.2020, 21:51
Гость: макар

А ты что, представитель правящего класса? Прокурор, депутат или их родственник? Нет? Так значит не твоя эта страна, хоть лопни ты, не твоя!
07.07.2020, 21:48
Гость: макар

3 дня можно голосовать ... радость-то какая!!!
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