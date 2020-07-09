]]>
]]>
Главная В России Новости

Российским школьникам вернули линейки 1 сентября

14:48 9.07.2020
Школьная линейка 1 сентября
Фото © KM.RU, Наталья Ступникова

Минпросвещения объявило о проведении школьных линеек 1 сентября, однако при соблюдении необходимых мер безопасности из-за коронавируса, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, при проведении традиционных линеек необходимо будет обеспечивать необходимые условия, чтобы не подвергать опасности здоровье учителей и школьников.

При этом не уточняется, в каком формате пройдут школьные линейки: оффлайн или же онлайн по типу прошедших выпускных. 

Ранее сообщалось, что министерство рассматривает полную отмену традниционных линеек 1 сентября. При этом отмечалось, что учебный год начнется как обычно, 1 сентября, в очном формате. С возобновлением очных занятий в учебных заведениях будут усилены меры эпидемиологической защиты. 

Темы: Министерство просвещения РФ, Школьное образование в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации