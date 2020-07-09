Российским школьникам вернули линейки 1 сентября

14:48

Минпросвещения объявило о проведении школьных линеек 1 сентября, однако при соблюдении необходимых мер безопасности из-за коронавируса, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, при проведении традиционных линеек необходимо будет обеспечивать необходимые условия, чтобы не подвергать опасности здоровье учителей и школьников.

При этом не уточняется, в каком формате пройдут школьные линейки: оффлайн или же онлайн по типу прошедших выпускных.

Ранее сообщалось, что министерство рассматривает полную отмену традниционных линеек 1 сентября. При этом отмечалось, что учебный год начнется как обычно, 1 сентября, в очном формате. С возобновлением очных занятий в учебных заведениях будут усилены меры эпидемиологической защиты.