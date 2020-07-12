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Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

14:36 12.07.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике, если она содержит конструктивные предложения, поскольку полезно знать все имеющиеся мнения и оценки по той или иной ситуации.

"Я вообще, как это ни покажется странным, считаю обязанным прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается еще кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно. Если есть еще какие-то предложения конструктивные, конечно, я с удовольствием к этому прислушиваюсь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам президента, всегда есть люди, позиция которых отличается от мнения властей. "И им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе и главой государства", - цитирует президента ТАСС. "Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений - это полезно", - добавил Путин.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.07.2020, 20:12
Гость: stalker

Как реагирует ? Да плевать хочет. Перед последними выборами президента было ясно, что действовавший тогда состав правительства полностью обанкротился, заведя экономику страны в тупик. И что ? Поменял его ВВП ? Нет. И это только один такой пример. Так что я сильно сомневаюсь, что он вообще воспринимает конструктивную критику в отношении власти.
12.07.2020, 19:52
Гость: майк

А по-моему поручения не выполняются. Было поручение газифицировать частный сектор бесплатно, было поручение строить производства. Газпром подумал не выгодно и протолкнул вторую трубу. А производства по прежнему в китае, за доллары покупать. Кто правит? Все кашляли
12.07.2020, 19:39
Гость: Клавдий

но гордый человек, что обличен минутным, кратковременым величем, он так в себе уверен, что не знает, что хрупок как стекло он перед небом, кривляется как злая обезьяна, да так что ангелы над ним плачут.
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