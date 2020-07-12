Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

14:36

Президент России Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике, если она содержит конструктивные предложения, поскольку полезно знать все имеющиеся мнения и оценки по той или иной ситуации.

"Я вообще, как это ни покажется странным, считаю обязанным прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается еще кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно. Если есть еще какие-то предложения конструктивные, конечно, я с удовольствием к этому прислушиваюсь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам президента, всегда есть люди, позиция которых отличается от мнения властей. "И им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе и главой государства", - цитирует президента ТАСС. "Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений - это полезно", - добавил Путин.