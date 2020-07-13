СМИ узнали о планах Кремля отправить Фургала в отставку на следующей неделе

10:55

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала намерены снять с поста главы региона уже на следующей неделе. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Как выяснило издание, в настоящее время идет поиск претендентов на должность врио губернатора. При этом в Кремле сейчас рассматривается не менее пяти кандидатур на замену. Среди них: председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский и замгубернатора Юрий Золочевский.

Новый губернатор должен будет погасить протестные настроения в Хабаровске, поясняют собеседники издания.

В соответствии с законом в случае досрочной отставки главы региона после 1 июля губернаторские выборы переносятся на следующий год. То есть выборы губернатора Хабаровского края пройдут в 2021 году.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля. Чиновника обвиняют в причастности к организации убийств и покушения на убийство, совершенных в 2004-2005 годах. По этому делу также проходят двое депутатов Хабаровской краевой Думы.