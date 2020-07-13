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СМИ узнали о планах Кремля отправить Фургала в отставку на следующей неделе

10:55 13.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала намерены снять с поста главы региона уже на следующей неделе. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Как выяснило издание, в настоящее время идет поиск претендентов на должность врио губернатора. При этом в Кремле сейчас рассматривается не менее пяти кандидатур на замену. Среди них: председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский и замгубернатора Юрий Золочевский.

Новый губернатор должен будет погасить протестные настроения в Хабаровске, поясняют собеседники издания.

В соответствии с законом в случае досрочной отставки главы региона после 1 июля губернаторские выборы переносятся на следующий год. То есть выборы губернатора Хабаровского края пройдут в 2021 году.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля. Чиновника обвиняют в причастности к организации убийств и покушения на убийство, совершенных в 2004-2005 годах. По этому делу также проходят двое депутатов Хабаровской краевой Думы.

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 11:55
Гость: личный опыт

у местной "элитки" походу истерика, за участие в организованном преступном сообществе можно и двадцаточку получить, а бежать некуда - границы закрыты.
13.07.2020, 11:00
Гость: Ray Bloom

Его же народ выбирал, какая, нафиг, отставка!?
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