Жириновский обязал членов ЛДПР использовать приветствие «Хабаровск»

22:15

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о новом правиле партии. По его словам, теперь все члены организации будут встречать друг друга словом «Хабаровск».

Таким образом, у ЛДПР появился новый атрибут помимо флага, герба и гимна.

Таким образом Жириновский ответил на арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который является членом его партии.

Ранее Жириновский заявил, что арест Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 самых популярных губернаторов, пишет News.ru. Он напомнил ситуацию с Павлом Грудининым, которого, по его словам, «смяли» и «затравили», чтобы он ни в коем случае снова не пошёл на выборы в 2024 году. То же самое сейчас происходит с Фургалом.