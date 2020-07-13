]]>
]]>
Главная В России Новости

Жириновский обязал членов ЛДПР использовать приветствие «Хабаровск»

22:15 13.07.2020

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о новом правиле партии. По его словам, теперь все члены организации будут встречать друг друга словом «Хабаровск».

Таким образом, у ЛДПР появился новый атрибут помимо флага, герба и гимна. 

Таким образом Жириновский ответил на арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который является членом его партии.

Ранее Жириновский заявил, что арест Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 самых популярных губернаторов, пишет News.ru. Он напомнил ситуацию с Павлом Грудининым, которого, по его словам, «смяли» и «затравили», чтобы он ни в коем случае снова не пошёл на выборы в 2024 году. То же самое сейчас происходит с Фургалом.

Темы: Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.07.2020, 05:23
Гость: Штурман

Дополнительно при этом желательно вскинуть руку верх как это принята у националистов Гейропы.
Сейчас из-за идиотизма с коронавирусным гриппом растет число сторонников ЛДПР так как самоизоляция на кухне отличная обстановка для размышлений и недовольства обывателей которые голосуют за Жириновского.
14.07.2020, 05:21
Гость: IgS

зря он гоношится. вскроется мокруха будет в Новом Орлеане негров защищать. Им еще просто не занимались.
14.07.2020, 03:01
Гость: 303

приветствие есть, а жест какой?
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации