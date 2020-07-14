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Жириновский назвал имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

10:24 14.07.2020
Владимир Жириновский
Скриншот с YouTube

По мнению лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.

В своем интервью телеканалу RTVI Жириновский рассказал, что у них есть как минимум три подходящих кандидатуры на пост врио главы региона. 

"У нас есть (Сергей) Жигарев - председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. (Михаил) Дегтярев - тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока (Андрей) Андрейченко", - в частности, сказал он.

Сергей Фургал был задержан в четверг, 9 июля, сотрудниками СК и ФСБ. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Сразу после задержания Фургал был отправлен в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом расследования, показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.

Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.

Темы: Хабаровский край, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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14.07.2020, 11:25
Гость: Политигра

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