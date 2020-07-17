09:49

У острова Ольхон в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал. Это произошло из-за накренившегося во время шторма пришвартованного частного катера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Объем разлившихся нефтепродуктов устанавливается. По данным владельца судна, это не более 100 литров. Однако прокуратура, исходя из размера пятна, предполагает, что больше. Сейчас топливо собирают. Взяты пробы воды, устанавливается ущерб.

Крупное экологическое ЧП произошло 29 мая в Норильске - разлив около 21 тыс. т дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 «Норильского никеля», тогда около 15 тыс. т нефтепродуктов оказалось в реках Далдыкан и Амбарной. Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд). В ведомстве назвали ущерб «беспрецедентным».