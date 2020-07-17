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В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал

09:49 17.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

У острова Ольхон в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал. Это произошло из-за накренившегося во время шторма пришвартованного частного катера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

Объем разлившихся нефтепродуктов устанавливается. По данным владельца судна, это не более 100 литров. Однако прокуратура, исходя из размера пятна, предполагает, что больше. Сейчас топливо собирают. Взяты пробы воды, устанавливается ущерб. 

Крупное экологическое ЧП произошло 29 мая в Норильске - разлив около 21 тыс. т дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 «Норильского никеля», тогда около 15 тыс. т нефтепродуктов оказалось в реках Далдыкан и Амбарной. Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд). В ведомстве назвали ущерб «беспрецедентным».

 

 

Темы: Байкал, Иркутская область, Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 15:14
Гость: ВАЫП

МОЖЕТ ВСЕ ЖЕ ОТДАТЬ КИТАЮ??? САМИ ВЕДЬ НИКАК...ПОКА ВСЕ НЕ РАЗВАЛЯТ...ТОГДА НЕ НУЖЕН БУДЕТ БАЙКАЛ РОССИИ... ЧИНУШИ ВЕЗДЕ ВСЕ ГАДЯТ
17.07.2020, 14:54
Гость: д. советник

Если МИД Китая не выразил возмущения и не выставил счет из-за нарушенной экологии нанесения ущерба их территориям считай повезло. Пока.
17.07.2020, 11:08
Гость: Ссссс!!!!!!!

Если вы думаете,что это первый случай,значит вы не из эРэФии.
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