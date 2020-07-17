Заммэра Томска арестовали по подозрению в коррупции

11:24

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова отправили в СИЗО на два месяца. Он пробудет под стражой до 16 сентября 2020 года, сообщает ТАСС.

По версии следователей, чиновник причастен к получению взятки. По материалам регионального УФСБ следственные органы СК РФ по Томской области завели на него уголовное дело. При этом свое отношение к обвинению Суриков высказывать отказался.

Заммэра Томсква задержали днем ранее. Согласно обвинению, в период с 2016 по 2018 года чиновник получил взятку в размере не менее 300 тысяч рублей. Ее Сурикову передала женщина в обмен на содействие со стороны других госслужащих, на которых вице-мэр мог оказать влияние.

Евгений Суриков в конце 90-х работал во ФСИН, затем в 2000 году устроился в МВД. Он возглавлял Советский РОВД ( в настоящее время полиции №3 УМВД России по городу Томску), после чего занял поста начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью. В 2012-м Суриков возглавлял отдел МВД России по Томскому району, а в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску.

Через два года мэр Иван Кляйн назначил Евгения Сурикова своим заместителем по безопасности.