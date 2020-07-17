В России зафиксирован рост домашнего насилия во время пандемии

12:59

Российские организации по защите прав женщин заявили о росте домашнего насилия в семье в период ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Как пишет "Интерфакс", большое количество обращений было связано с регулярными ситуациями домашнего насилия, которые увеличились с принятием карантинных мер. Однако регистрировались и заявления женщин, попавших в подобную ситуацию впервые.

Так, на Северном Кавказе отмечалось увеличение количества случаев сексуального насилия, например, изнасилований в браке.

Если условия проживания не позволяли членам семьи находиться в разных комнатах, то риск возникновения насилия в семье значительно возрастал. Кроме того, жертвам насилия было сложнее обращаться за помощью, так как агрессор был постоянно рядом.

Одной из причин роста домашнего насилия также называют повышение тревожности и дестабилизация эмоционального состояния людей, а также падение доходов.

Организации по защите прав женщин отмечают, что в отсутствии всеобъемлющего законодательства в отношении домашнего насилия, власти оказались не в состоянии обеспечить по-настоящему эффективную защиту пострадавших на всей территории России.

Они также сообщают об усилении преследования и устрашения, как форм домашнего насилия, а также об отсутствии должной реакции полиции на обращения женщин за защитой.

Организации настаивают на принятии законодательства против домашнего насилия, обеспечении мер защиты, таких как судебные приказы о запрещении на приближение, предоставление убежищ, медицинской, психологической, юридической помощи, а также привлечение к ответственности всех виновников домашнего насилия.