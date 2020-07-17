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В России зафиксирован рост домашнего насилия во время пандемии

12:59 17.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Российские организации по защите прав женщин заявили о росте домашнего насилия в семье в период ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Как пишет "Интерфакс", большое количество обращений было связано с регулярными ситуациями домашнего насилия, которые увеличились с принятием карантинных мер. Однако регистрировались и заявления женщин, попавших в подобную ситуацию впервые. 

Так, на Северном Кавказе отмечалось увеличение количества случаев сексуального насилия, например, изнасилований в браке. 

Если условия проживания не позволяли членам семьи находиться в разных комнатах, то риск возникновения насилия в семье значительно возрастал. Кроме того, жертвам насилия было сложнее обращаться за помощью, так как агрессор был постоянно рядом. 

Одной из причин роста домашнего насилия также называют повышение тревожности и дестабилизация эмоционального состояния людей, а также падение доходов. 

Организации по защите прав женщин отмечают, что в отсутствии всеобъемлющего законодательства в отношении домашнего насилия, власти оказались не в состоянии обеспечить по-настоящему эффективную защиту пострадавших на всей территории России.

Они также сообщают об усилении преследования и устрашения, как форм домашнего насилия, а также об отсутствии должной реакции полиции на обращения женщин за защитой.

Организации настаивают на принятии законодательства против домашнего насилия, обеспечении мер защиты, таких как судебные приказы о запрещении на приближение, предоставление убежищ, медицинской, психологической, юридической помощи, а также привлечение к ответственности всех виновников домашнего насилия.

 

Темы: Женщина в современном мире
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 20:07
Гость: 303

о росте уровня домашнего насилия заявили заинтересованные в этом организации. По статистике МВД за этот период уровень домашнего насилия как раз снизился. Что еще раз подтверждает ангажированность этих женских организаций
17.07.2020, 18:25
Гость: Шило

Да хрен с ним, домашним насилием, лишбы коронобяка по квартире не бродила!
17.07.2020, 16:35
Гость: Юри_й

кому ты эту чушь париишь? У кого больше ножей тот и прав. Если их у мужа больше, то отец невесты будет молчать в тряпочку.
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