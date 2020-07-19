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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

09:16 19.07.2020
© KM.RU, Новости Хабаровска
© Новости Хабаровска

B воскресенье в городах Дальнего Востока возобновились митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Хабаровске митинг на площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края начался около 12:00 по местному времени (5:00 мск). Участники не отказались от его проведения, несмотря на жару выше 30 градусов, сообщает "Интерфакс".

Митинг начался и в Комсомольске-на-Амуре.

Также акция в поддержку Фургала проходит во Владивостоке у памятника Борцам за власть Советов. Участники развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. Полиция по громкой связи предупреждает об ответственности за несанкционированные митинги. Одновременно на площади проходит сельхозярмарка.

Правительство Приморского края в телеграм-канале предупредило, что на площади пройдет дезинфекция. Уточняется, что обработка пройдет специальным обеззараживающим раствором с применением трех спецмашин. Территория огорожена, мойка уже началась.

В Хабаровске уже восьмой день продолжаются уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала. Первый митинг, по независимым подсчетам, собрал от 20 до 35 тыс. человек. Шествие 17 июля стало самым многочисленным: по данным СМИ, в нем приняли участие около 50 тыс. человек. По официальным данным, митингующих было "до 10 тысяч".

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлены обвинения в организации двух убийств и покушения на убийство.

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

Темы: Дальний Восток, Хабаровский край, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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19.07.2020, 18:18
Гость: на самом деле

власть либерал-космополитов своим хамством, своей жадностью, своим цинизмом, своим лицемерием показала свое истинное лицо и отношение к стране и к народу. Эти будут сидеть до последнего, ничего не делать и ждать праведного гнева людей. А потом по старой своей привычке сами же будут вопить и сопливить про фашизм и антисемитизм. Люди ни единого голоса за ЕдРосов.
19.07.2020, 17:55
Гость: ну как все точно

Народ России, благодаря партии "Единая Россия" живет счастливо. Чего только у него нет. Зарплаты огромные, пенсии огромные, наука развивается. Образование расцветает, лучшая в мире медицина, даже лучше , чем была в СССР. Землю в Арктике раздают. Бери не хочу. Все работают там, где им душа подсказала. А бузотеры все рвутся на Магадан. Там они мечтают валить деревья. Сказка, а не жизнь. Куда до нас Украине. Тем более США! Капитализм на марше. Ура!
19.07.2020, 17:48
Гость: чинить уже бесполезно

Только под пресс.Потом с нуля создавать.
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