Ан-2 с шестью людьми на борту пропал в Бурятии

07:35

В Бурятии пропал самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс".

Как пишет "Интерфакс", предположительно, самолет совершил жесткую или аварийную посадку в Иркутсткой области. не вышел на связь в Бурятии.

На борту воздушного судна находилось шесть человек: двое членов экипажа и четыре пассажира. Пока судьба людей на борту остается неизвестна.

Самолет Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен. Отмечается, что самолет мог совершать полет по химической обработке полей без одобренной заявки. Более того, его вылет не был согласован с авиационными властями.

Из аэропорта Иркутска на поиски Ан-2 вылетели три поисковых самолета Ан-26, еще один готовится к вылету.