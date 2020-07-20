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Ан-2 с шестью людьми на борту пропал в Бурятии

07:35 20.07.2020
Ан-2
Фото с сайта wikipedia.org

В Бурятии пропал самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс". 

Как пишет "Интерфакс", предположительно, самолет совершил жесткую или аварийную посадку в Иркутсткой области. не вышел на связь в Бурятии.

На борту воздушного судна находилось шесть человек: двое членов экипажа и четыре пассажира. Пока судьба людей на борту остается неизвестна.

Самолет Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен. Отмечается, что самолет мог совершать полет по химической обработке полей без одобренной заявки. Более того, его вылет не был согласован с авиационными властями. 

Из аэропорта Иркутска на поиски Ан-2 вылетели три поисковых самолета Ан-26, еще один готовится к вылету.

Темы: Иркутская область, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 16:31
Гость: Сердечник

эта контора феникс просто непотопляемая.
в новостях пишут минимум ещё о двух авариях у них с 2011 года...
20.07.2020, 14:57
Гость: Иван Иваныч

Какой ещё украинской душой. Он был сконструирован в Новосибирске, когда Антонов ещё не был переведён на Украину.
20.07.2020, 14:49
Гость: Иван Иваныч

Дай Бог, чтобы все остались живы. Лишь бы не зацепился за высоковольтную линию, или верхушку дерева. Надеюсь удалось спланировать и сесть.
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