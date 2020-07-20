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Мишустин уволил арестованную замминистра науки

13:37 20.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич. Ранее она была арестована по делу о хищении 40 миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Как утверждает следствие, в 2016 году, будучи руководителем компании, Лукашевич получила бюджетные средства и заключила договоры с рядом ИП, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме». В результате Минобрнауки были представлены работы, которые по качеству не соответствовали условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, который занимал руководящую позицию в ведомстве, отмечали в ГУ МВД. ГСУ столичного главка завело дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Сама Марина Лукашевич свою вину полностью отрицает.

Темы: Михаил Мишустин, Отставки и назначения в российской политике
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20.07.2020, 21:59
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