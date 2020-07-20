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Шествие «Бессмертного полка» перенесли на 9 мая 2021 года

16:01 20.07.2020
Скриншот с YouTube

Шествие "Бессмертный полк" окончательно перенесено на 9 мая 2021 года из-за эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей движения. 

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году", - говорится в заявлении организаторов мероприятия. В связи с этим было решено перенести народное шествие "Бессмертного полка" на 9 мая следующего года, "когда здоровью людей ничто не будет угрожать".

Как пишет РИА Новости, президент России Владимир Путин поддержал это предложение, отметив, что подобные мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей.

По словам Путина, в следующем году шествие пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво, так как мы это можем делать и как делаем".

Ранее планировалось, что "Бессмертный полк" состоится 26 июля, но 16 июля организаторы заявили о переносе акции на более поздний срок. Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР Василий Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2021 года. 

Темы: 50 лет великому полету Юрия Гагарина, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 21:59
Гость: Вова испугался.

А вдруг всех 4-х "двойников" заразят?
20.07.2020, 21:47
Гость: Вася обделался

в стиле Терешковой.
Люди не забудут.
20.07.2020, 21:47
Гость: Сердечник

парады, шествия и прочие благолепия следует заменить наведением порядка в самых запущенных сферах жизни и т.д.
а то показуха хуже советской и самоуверенность хуже чем перед 22 июня 41г...
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