Шествие «Бессмертного полка» перенесли на 9 мая 2021 года

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Шествие "Бессмертный полк" окончательно перенесено на 9 мая 2021 года из-за эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей движения.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году", - говорится в заявлении организаторов мероприятия. В связи с этим было решено перенести народное шествие "Бессмертного полка" на 9 мая следующего года, "когда здоровью людей ничто не будет угрожать".

Как пишет РИА Новости, президент России Владимир Путин поддержал это предложение, отметив, что подобные мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей.

По словам Путина, в следующем году шествие пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво, так как мы это можем делать и как делаем".

Ранее планировалось, что "Бессмертный полк" состоится 26 июля, но 16 июля организаторы заявили о переносе акции на более поздний срок. Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР Василий Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2021 года.