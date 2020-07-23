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Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ

09:07 23.07.2020
Фото с сайта teplodom1.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ, пишет РИА Новости.

И.о. главы солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по вопросам ЖКХ сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. Он отметил, что задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения.

"Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих... Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией... Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть , попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования", - заявил Дегтярев, добавив, что неплатежи у населения – исключительно из-за высоких тарифов.

"У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло – не очень хорошо", - добавил он.

Как пояснил журналистам министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, планируется рассмотреть вопрос о снижение тарифов для малообеспеченных граждан. Тюрин также сообщил, что не видит рисков в подготовке ЖКХ к зиме, добавив, что все сложные вопросы решаются в ручном режиме.

Темы: Хабаровский край, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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23.07.2020, 13:17
Гость: пряник

Врио губернатора оказывается с пряниками в Хабаровск приехал.Народу понравится.
23.07.2020, 12:28
Гость: Андрей Хабаровский

Как это он предложил снизить тарифы."Это ведь не наш метод."А так же разрыв скреп и подрыв устоев.
23.07.2020, 11:20
Гость: такс

К барину с протянутой рукой
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