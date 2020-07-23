Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии

20:10

22 июля Указом президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено воинское звания генерал-майора, с чем его лично поздравил глава государства.

"Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов... Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте", - написал Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

Глава Чечни также выразил благодарность директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктору Золотову за решение о переводе Кадырова из структуры МВД в Росгвардию.

В 2004 году Рамзану Кадырову было присвоено звание Героя России. В декабре прошлого года в ходе пресс-конференции Владимир Путин объяснил, что Кадыров достоин этого звания, поскольку лично участвует в боевых операциях.