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Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии

20:10 23.07.2020
Стоп-кадр из видео

22 июля Указом президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено воинское звания генерал-майора, с чем его лично поздравил глава государства.

"Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов... Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте", - написал Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

Глава Чечни также выразил благодарность  директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктору Золотову за решение о переводе Кадырова из структуры МВД в Росгвардию.

В 2004 году Рамзану Кадырову было присвоено звание Героя России. В декабре прошлого года в ходе пресс-конференции Владимир Путин объяснил, что Кадыров достоин этого звания, поскольку лично участвует в боевых операциях.

Темы: Росгвардия, Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 00:10
Гость: ABCD

Не переживайте, исправят в дважды генерала. Без проблем! им то всего бумажку написать. А бумага всё стерпит.
23.07.2020, 23:04
Гость: ABCD

Что то мелковато как-то.
Генерал какой то. Не тот уровень!
Тут надо сходу давать наследный титул "начальник преторианской гвардии имперского легата". Вице консул империи, наместник императора.
Ну и жезл с золотым двухглавым орлом.
Я сомтрю у нас пошла тенденция раздавать генеральские звания не по заслугам а по близости к торону. Не так давно дали "генерала" милой даме которая сразу перепрыгнула из подполковников в генералы. Даже Гагарин полетел старлеем а вернулся всего лишь майором. Ну ту понятно, кто такой Гагарин для СССР и Кадыров для России... подумаешь первый человек в космосе. А тут второй чеченский генерал после Дудаева! Ну или любимая секретарша...
23.07.2020, 22:09
Гость: налогоплательщик

Теперь будет Путиным официально командовать. Путин-то только подполковник.
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