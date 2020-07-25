]]>
]]>
Главная В России Новости

В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку Фургала

09:47 25.07.2020

Жители Хабаровска третью субботу подряд вышли на несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На митинги также вышли жители Владивостока и Южно-Сахалинска.

Жители городов собираются на центральных площадях и идут по главным улицам. По оценке корреспондента “Коммерсанта”, число вышедших на акцию в Хабаровске в пиковые моменты шествия превосходило рекордные 50 тыс. в прошлую субботу. Тем не менее, по данным источника издания в УМВД по региону, в Москву будет отправлено донесение о 12 тыс. участниках,— столько же МВД РФ давало по субботам 11 и 18 июля. По данным администрации Хабаровска, в акции приняли участие 6,5 тыс. человек.

Сначала протестующие в Хабаровске собрались у здания правительства края на площади Ленина, а затем двинулись шествием по улицам города. Люди требуют судить Фургала в Хабаровске, а Дегтяреву предлагают уезжать в Самару.

Врио главы края Михаил Дегтярев ранее сообщил, что в выходные отправится в рабочую поездку на север региона. По его мнению, митинги управляются иностранцами, которые остались после закрытия границ в Москве. В Кремле считают, что протесты в Хабаровске не были организованы кем-то из-за рубежа, а являются "питательной почвой" для разного рода "квазиоппозиционеров и специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели".

Темы: Дальний Восток, Хабаровск, Акции протеста и демонстрации в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.07.2020, 16:45
Гость: дон

"Если бы они были в Чечне, в них стреляли бы из танков и гаубиц" (с)
25.07.2020, 16:42
Гость: 007

А что ты радуешься?
Все майданы успешно проходят в столицах, например в Киеве, и результат майдана известен.
А москвичи майданы не поддерживают.
..
Лучше посмотри, что у твоих друзей в США происходит, в той стране по отношению к которой, твой Бандеростан ЯВЛЯЕТСЯ ВАНДАЛОМ, а такие как ты ХОЛОПЫ работаете на других вандалов поляков, т.е. вы вандалы у вандалов или холопы у холопов.
..
В августе в Хабаровске наступят холода и БУЗА, управляемая местными братками сдуется.
25.07.2020, 16:34
Гость: Да какая там свобода, мафия рулит!

Хабаровск - криминальная столица Дальнего Востока, а население - быдло, которое боится пикнуть против мафии.
Выйти с протестными демонстрациями за снижение стоимости ЖКХ - хабаровчане не могут, выйти за достойную зарплату и против безработицы они тоже не в состоянии.
А ходить по улицам в знак поддержки убийцы - это население Хабаровска может.
Позор хабаровчанам! Трусы и болваны!
Все комментарии (43)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации