В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку Фургала

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Жители Хабаровска третью субботу подряд вышли на несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На митинги также вышли жители Владивостока и Южно-Сахалинска.

Жители городов собираются на центральных площадях и идут по главным улицам. По оценке корреспондента “Коммерсанта”, число вышедших на акцию в Хабаровске в пиковые моменты шествия превосходило рекордные 50 тыс. в прошлую субботу. Тем не менее, по данным источника издания в УМВД по региону, в Москву будет отправлено донесение о 12 тыс. участниках,— столько же МВД РФ давало по субботам 11 и 18 июля. По данным администрации Хабаровска, в акции приняли участие 6,5 тыс. человек.

Сначала протестующие в Хабаровске собрались у здания правительства края на площади Ленина, а затем двинулись шествием по улицам города. Люди требуют судить Фургала в Хабаровске, а Дегтяреву предлагают уезжать в Самару.

Врио главы края Михаил Дегтярев ранее сообщил, что в выходные отправится в рабочую поездку на север региона. По его мнению, митинги управляются иностранцами, которые остались после закрытия границ в Москве. В Кремле считают, что протесты в Хабаровске не были организованы кем-то из-за рубежа, а являются "питательной почвой" для разного рода "квазиоппозиционеров и специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели".