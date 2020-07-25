В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала

16:05

Жители Хабаровска во второй раз за сутки устроили несанкционированную акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Вечером в субботу шествие прошло по центральным улицам города.

С наступлением темноты люди собрались возле здания краевой администрации на площади Ленина. Они скандировали лозунги в поддержку Фургала, требовали проведения суда над арестованным губернатором в Хабаровске и обещали продолжить акции протеста в последующие дни, пишет РБК.

Информации о численности вечерней акции пока нет.

Первая за день акция протеста прошла днем и продолжалась около четырех часов. Тысячи людей прошли по центральным улицам Хабаровска и устроили митинг на площади Ленина. Люди требовали честного суда над Фургалом. Также звучали требования отправить врио губернатора Михаила Дегтярева в отставку.

Полиция перекрыла движение транспорта на улицах Муравьева-Апостола и Ленина, но в происходящее не вмешивалась. Мэрия сообщала, что в общей сложности на акции в центре собрались около 6,5 тыс. человек. Местные СМИ оценивали ее численность в 15–20 тыс.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, комментируя акции протеста, заявил, что «у него нет времени ходить на митинги», поскольку через две-три недели ему необходимо представить президенту Владимиру Путину доклад о ситуации в регионе.