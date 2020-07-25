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Настоятельницу монастыря в Москве обязали продать роскошный «Мерседес»

16:52 25.07.2020
Фото из соцсети

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу находящегося в ее владении автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя РПЦ Владимира Легойду.

"Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", - заявил он.

Патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители.

Легойда отмечает, что об этом говорилось неоднократно, в частности, в 2012 и в 2017 годах.

Ранее широкий резонанс в СМИ и соцсетях получила информация о том, что игуменья Феофания приобрела на свое имя "Мерседес" стоимостью 9,5 млн рублей.

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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25.07.2020, 22:05
Гость: К гостю

К миллиардеру патриарху Московскому и всея Руси никаких претензий нет.
Ему по сану подобает ездить на золотом Майбахе и летать на собственном суперджете чтобы быть ближе к Господу. А его дворцы и замки - это же ничто по сравнению с арабскими шейхами. Ну зачем Патриарху келья землянка отца Серафима? И камень в придачу, чтобы стоять на нем 1000 дней и ночей. Вы что смеетесь что ли? Куда удобней в кожаном кресле молиться о спасении Руси.
25.07.2020, 20:59
Гость: Фарисеи!

Попы дураков в небеса зазывают,
Ан в роскоши жить на земле обожают!
Пугают затюканных Божьим судом,
Судимы же первыми будут на нём!
25.07.2020, 20:43
Гость: Все праильно

Мерс не по статусу - должен был быть Майбах
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