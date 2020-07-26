Дегтярев впервые вышел к участникам акций в поддержку Фургала в Хабаровске

20:49

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акций в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске. Он заверил демонстрантов, что «Москва слышит всех» и рассказал, как ЛДПР помогает экс-губернатору.

В Хабаровске после задержания Фургала по обвинению в организации убийств третью неделю не прекращаются акции протеста.

Дегтярев вышел к демонстрантам, когда акция протеста завершалась и большинство участников уже разошлись. Вопросы врио губернатора в основном задавали журналисты, сообщает «Коммерсант».

«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти… Про Фургала еще раз повторяю: он "а" — мой товарищ, "б" — однопартиец, "ц" — я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты, Жириновский во все кабинеты стучится. Но регион не может оставаться без руководителя, поэтому я здесь. И указом президента назначен, чтобы это замечательное здание (правительства.— ред.) функционировало, как часы»,— сказал Дегтярев демонстрантам.

Он объяснил, что не выходил к протестующим раньше, потому что не может общаться с тысячами демонстрантов. Поэтому он проводит трансляции в соцсетях и читает все комментарии к ним.

После встречи произошел конфликт между двумя участниками. Полиция задержала демонстранта по имени Валентин, хотя тот утверждал, что драку начал провокатор.

Ранее Михаил Дегтярев говорил, что не намерен выходить к участникам акций. По словам врио губернатора, в регионе «есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами». Он считает, что протесты теперь управляются в том числе иностранцами.