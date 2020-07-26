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Дегтярев впервые вышел к участникам акций в поддержку Фургала в Хабаровске

20:49 26.07.2020
Фото со страницы Михаила Дегтярева в instagram

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акций в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске. Он заверил демонстрантов, что «Москва слышит всех» и рассказал, как ЛДПР помогает экс-губернатору.

В Хабаровске после задержания Фургала по обвинению в организации убийств третью неделю не прекращаются акции протеста.

Дегтярев вышел к демонстрантам, когда акция протеста завершалась и большинство участников уже разошлись. Вопросы врио губернатора в основном задавали журналисты, сообщает «Коммерсант».

«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти… Про Фургала еще раз повторяю: он "а" — мой товарищ, "б" — однопартиец, "ц" — я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты, Жириновский во все кабинеты стучится. Но регион не может оставаться без руководителя, поэтому я здесь. И указом президента назначен, чтобы это замечательное здание (правительства.— ред.) функционировало, как часы»,— сказал Дегтярев демонстрантам.

Он объяснил, что не выходил к протестующим раньше, потому что не может общаться с тысячами демонстрантов. Поэтому он проводит трансляции в соцсетях и читает все комментарии к ним.

После встречи произошел конфликт между двумя участниками. Полиция задержала демонстранта по имени Валентин, хотя тот утверждал, что драку начал провокатор.   

Ранее Михаил Дегтярев говорил, что не намерен выходить к участникам акций. По словам врио губернатора, в регионе «есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами». Он считает, что протесты теперь управляются в том числе иностранцами.  

Темы: Хабаровский край, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 07:28
Гость: Skeptik

Сладкий пудель Жириновского вышел погулять среди солдафонов
27.07.2020, 06:55
Гость: неправильный заголовок

правильный заголовок: Дегтярев вышел к агентам ФСБ и журналистам и ответил на подготовленные вопросы.
27.07.2020, 00:27
Гость: Хабаровск

Да ладно врать, Дегтярев вышел в 22 часа, где были только журналисты
Все комментарии (11)
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