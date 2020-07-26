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В Петербурге проходит Главный военно-морской парад

12:04 26.07.2020
Стоп-кадр из видео

Парад в честь дня Военно-морского флота начался в Петербурге. 

Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин выступил с борта катера с поздравлением российским морякам.

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота", - сказал Путин с борта катерам перед шеренгой выстроившихся на палубе моряков. Главе государства с кораблей ответили троекратным "Ура!".

Глава государства заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием. "Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - приводит его слова "Интерфакс".

За парадом президент будет наблюдать с трибун на Сенатской площади, где также состоится его выступление по случаю Дня ВМФ. На трибунах в числе почетных гостей присутствуют ветераны ВМФ, а также юнармейцы и нахимовцы.

День ВМФ Путин открыл осмотром боевых кораблей в Кронштадте. Вместе с президентом на катере, как и на открытии парада, находились министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, сообщает DP.

В Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте принимают участие четыре тысячи военных, 46 самых кораблей и подлодок Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В воздушной части парада будет задействовано 42 самолёта и вертолёта.

Темы: Российский Военно-морской флот, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.07.2020, 13:22
Гость: Хабаровск,

трепещи!
26.07.2020, 13:19
Гость: Непонятка...

В.. был рыженький, а тут черненький с сединой.
Как это понимать?
26.07.2020, 13:06
Гость: Грандиозный парад! УРА!

Грандиозный парад!
Авианосцы: Адмирал Кузнецов, Адмирал Путин, Адмирал Шойгу с легендарным Т-34 и с 30-ти миллиметровыми пушками. Корабли прошли без дыма, и ходом, без буксиров.
УРА!
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