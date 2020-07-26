В Петербурге проходит Главный военно-морской парад

12:04

Парад в честь дня Военно-морского флота начался в Петербурге.

Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин выступил с борта катера с поздравлением российским морякам.

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота", - сказал Путин с борта катерам перед шеренгой выстроившихся на палубе моряков. Главе государства с кораблей ответили троекратным "Ура!".

Глава государства заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием. "Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - приводит его слова "Интерфакс".

За парадом президент будет наблюдать с трибун на Сенатской площади, где также состоится его выступление по случаю Дня ВМФ. На трибунах в числе почетных гостей присутствуют ветераны ВМФ, а также юнармейцы и нахимовцы.

День ВМФ Путин открыл осмотром боевых кораблей в Кронштадте. Вместе с президентом на катере, как и на открытии парада, находились министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, сообщает DP.

В Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте принимают участие четыре тысячи военных, 46 самых кораблей и подлодок Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В воздушной части парада будет задействовано 42 самолёта и вертолёта.