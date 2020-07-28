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В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

10:46 28.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В Госдуме разрабатывается законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, пишет РИА Новости.

Автором инициативы выступил замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин. Законопроектом предполагается внесение изменений в фееральный закон "Об ответственном обращении с животными".

Предполагается, что обязательная бесплатная регистрация животных поможет уменьшить количество бездомных собак на улицах. При этом регистрация коснется только собак, на кошек и других домашних питомцев она распространяться не будет.

"Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим", - прокомментировал Шеин.  

Вопрос процедуры регистрации пока находится в стадии обсуждения.

Размер штрафов будет определяться отдельным законопроектом, вносящим изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Планируется, что данный законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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28.07.2020, 12:22
Гость: veteran

Бесплатно только в мышеловке.Следующий шаг - обложить налогами и сделать платной утилизацию животных. Видно совсем хреновы дела с финансами.
28.07.2020, 12:03
Гость: ?

А как они будут регистрировать бродячих собак, особенно расплодившихся в новой Москве? Их там поболее будет чем тех, которые домашние.
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