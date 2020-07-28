В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
В Госдуме разрабатывается законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, пишет РИА Новости.
Автором инициативы выступил замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин. Законопроектом предполагается внесение изменений в фееральный закон "Об ответственном обращении с животными".
Предполагается, что обязательная бесплатная регистрация животных поможет уменьшить количество бездомных собак на улицах. При этом регистрация коснется только собак, на кошек и других домашних питомцев она распространяться не будет.
"Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим", - прокомментировал Шеин.
Вопрос процедуры регистрации пока находится в стадии обсуждения.
Размер штрафов будет определяться отдельным законопроектом, вносящим изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Планируется, что данный законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре.