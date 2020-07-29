Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

10:30

"Роскосмос" получит возможность определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом. Как пишет РИА Новости, соответствующий проект постановления разработан правительством.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, необходимость его принятия обусловлена тем, что органы иностранных государств и групп таких государств анализируют открытую информацию из контрактов "Роскосмоса" и его предприятий, выявляя участников коопераций.

Закрытый способ определения поставщика будет использоваться при осуществлении закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание (в том числе разработку, изготовление и испытания) космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года. Проект внесен от имени главы правительства Михаила Мишустина.