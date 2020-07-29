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Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

10:30 29.07.2020

"Роскосмос" получит возможность определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом. Как пишет РИА Новости, соответствующий проект постановления разработан правительством.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, необходимость его принятия обусловлена тем, что органы иностранных государств и групп таких государств анализируют открытую информацию из контрактов "Роскосмоса" и его предприятий, выявляя участников коопераций.

Закрытый способ определения поставщика будет использоваться при осуществлении закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание (в том числе разработку, изготовление и испытания) космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года. Проект внесен от имени главы правительства Михаила Мишустина.

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 16:05
Гость: Оттудова

Так и скажите, что стройматериал на молельный дом закупают)). Шоб за святой водой далеко не бегать.
29.07.2020, 15:57
Гость: Нина

Когда то, в СССР было бы все равно, даже лучше, что секретно. Была уверенность, что даже если и своруют что то, то все-равно,будут работать на благо страны и народ не предадут. А,сейчас, если секретно, то значит предают точно.
29.07.2020, 14:11
Гость: Виктор

Чтобы сынок рогозина мог почаще ауди обновлять за счёт бюджета
Все комментарии (13)
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