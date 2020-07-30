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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

13:48 30.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.

Как сообщает "Интерфакс", американский студент признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Как говорится в деле, 16 августа 2019 года в полицию поступил сигнал о шумном выяснении отношений мужчины и двух женщин на Ленинградском шоссе.

Прибывшие полицейские попытались успокоить мужчину, но тот проявил агрессию и оказал сопротивление. Его силой усадили в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рауди, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 21:40
Гость: чинделе

Всё правильно. Плохо только то, что здесь торжествует политика, а закон вторичен. Американцы сами выпросили к себе такое отношение, хватая русских по всему миру. А закон? Много ли посажали агрессивного по отношению к полиции зверья из барановых республик, к примеру? Потому и пишу: плохо, что закон вторичен.
30.07.2020, 20:42
Гость: Неравнодушный

Мало бьют. Если бы били чаще, может и нападать было бы не на кого.
А Вы,уважаемый, но мало симпатичный, видели как эсэсовцы били дубинками? При том присутствовали? Поделитесь впечатлениями.
30.07.2020, 19:36
Гость: Сергей

Понятно что это делается что менты сделали бизнес вымогая взятки.Американец не лал и ему приписали какое-то нападение.
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